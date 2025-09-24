Material apreendido pela PM na comunidade do Boogie Woogie nesta quarta-feira (24)Divulgação / Polícia Militar
PM apreende fuzil, pistolas e drogas em operação na Ilha do Governador
Ação foi realizada na comunidade do Boogie Woogie
Corrida Zayed chega ao Brasil em outubro na Praia de Copa
Evento internacional une esporte e solidariedade em sua primeira edição no Rio de Janeiro
Polícia descobre esconderijo de criminosos e prende sete em São Gonçalo
Equipes receberam informações do Disque Denúncia e localizaram bandidos no bairro Almerinda
Crivella é condenado a pagar R$ 100 mil por ato discriminatório na Bienal do Livro
Em 2019, o então prefeito do Rio determinou a lacração em plásticos de histórias em quadrinhos com cenas de afeto entre homens
Polícia investiga agressão contra menina de 3 anos em Cachoeiras de Macacu
Suspeito é o padrasto da criança, considerado foragido; vítima sofreu traumatismo craniano
Ônibus voltam a circular aos poucos na Zona Oeste após greve
Motoristas da Palmares e Pégaso começaram a receber pagamentos dos vales-alimentação e coletivos saíram da garagem
