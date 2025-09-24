Material apreendido pela PM na comunidade do Boogie Woogie nesta quarta-feira (24) - Divulgação / Polícia Militar

Publicado 24/09/2025 10:51

Rio – A Polícia Militar apreendeu um fuzil, duas pistolas, rádios comunicadores, drogas e um kit de conversão para pistola, conhecido como "Kit Roni", em operação na comunidade do Boogie Woogie, na Ilha do Governador, Zona Norte do Rio, na manhã desta quarta-feira (24).

Durante a ação, os agentes também prenderam um homem. A corporação, no entanto, não informou a identidade ele.

De acordo com o comunicado, o caso foi registrado na 17ª DP (Ilha do Governador).