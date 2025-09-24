Policiais apreenderam duas pistolas, munições, grande quantidade de drogas e radiotransmissores - Divulgação/Polícia Militar

Publicado 24/09/2025 10:12

Rio - Uma ação das polícias Militar e Civil prendeu sete criminosos, nesta terça-feira (23), em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio. Os bandidos foram encontrados em um esconderijo do tráfico de drogas de integrantes do Comando Vermelho (CV), no bairro Almerinda. As equipes também apreenderam armas e drogas no local.

De acordo com a PM, a operação foi realizada pelo 7º BPM (São Gonçalo) e agentes da 72ª DP (São Gonçalo), após informações do Disque Denúncia sobre um esconderijo de traficantes. Uma equipe foi encaminhada ao local, onde conseguiu prender sete bandidos e apreender duas pistolas, munições, grande quantidade de drogas e radiotransmissores.

Entre os presos, um homem de 39 anos, que não teve a identidade divulgada, com três anotações pelos crimes de homicídio, roubo a mão armada e tráfico de drogas. A ocorrência foi encaminhada para a 72ª DP, onde eles estão presos.



