Motoristas se reúnem em frente a garagem da Palmares e Pégasos durante greveReginaldo Pimenta/Agência O DIA
Ônibus voltam a circular aos poucos na Zona Oeste após greve
Motoristas da Palmares e Pégaso começaram a receber pagamentos dos vales-alimentação e coletivos saíram da garagem
Rio - Os ônibus das viações Palmares e Pégaso voltaram a circular aos poucos, nesta quarta-feira (24). Os motoristas das empresas realizaram uma greve reivindicando o pagamento de salários e benefícios atrasados, nesta terça-feira (23), e 22 linhas ficaram paralisadas. Os rodoviários chegaram a encerrar o dia sem acordo mas, na manhã de hoje, começaram a receber os valores dos vales-alimentação.
De acordo com o Sindicato dos Rodoviários, os ônibus começaram a sair gradativamente da garagem, antes mesmo do pagamento dos vales, para não prejudicar os passageiros. As empresas são do mesmo grupo e usam o mesmo espaço na Avenida Cesário de Melo, em Cosmos, na Zona Oeste. Juntas, elas somam um total de 600 trabalhadores e atendem 26 linhas, que operam nos bairros de Sepetiba, Santa Cruz, Paciência, Cosmos, Inhoaíba e Campo Grande, na mesma região.
Com a paralisação, os motoristas pleitearam a quitação de todos os direitos, mas a principal meta era receber os valores do ticket de alimentação. Antes de deixarem a garagem, os rodoviários assinaram uma guia de dispensa pelo dia de ontem, para não serem descontados pela greve. Esta foi a segunda paralisação de funcionários da Palmares em menos de um mês. Os motoristas já haviam parado no último dia 11, pelos mesmos motivos, e deixaram de sair da garagem outra vez por conta do descumprimento de acordos firmados na ocasião.
Relembre outras greves
No último dia 16, motoristas de ônibus das empresas Real e Vila Isabel realizaram uma paralisação, também devido aos atrasos no pagamento dos salários, férias, ticket alimentação, FGTS e pensão alimentícia. Ao todo, cerca de 24 linhas que atendem as zonas Norte, Sul e Centro tiveram a circulação suspensa.
Em 26 de agosto, funcionários da viação Três Amigos também entraram em greve e fizeram uma manifestação em frente à sede da empresa, em Bento Ribeiro, na Zona Norte do Rio. Na ocasião, sete linhas tiveram a circulação suspensa.
No dia seguinte, outra greve foi iniciada por motoristas da Transportes Vila Isabel, no Grajaú, Zona Norte, por causa dos mesmos motivos. O ato teve início por volta das 4h e chegou a afetar a circulação de quatro linhas. As atividades só foram retomadas após depósito do pagamento.
