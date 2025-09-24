O deputado federal Marcelo Crivella foi prefeito do Rio entre 2017 e 2020Tomaz Silva / Agência Brasil
Crivella é condenado a pagar R$ 100 mil por ato discriminatório na Bienal do Livro
Em 2019, o então prefeito do Rio determinou a lacração em plásticos de histórias em quadrinhos com cenas de afeto entre homens
Rio – O deputado federal Marcelo Crivella (Republicanos) foi condenado pelo Tribunal de Justiça do Rio (TJRJ) a pagar uma indenização por danos morais coletivos de R$ 100 mil, por ato discriminatório na Bienal do Livro, em 2019. O parlamentar, que na época era prefeito, determinou a lacração em plásticos de histórias em quadrinhos que tinham cenas de afeto entre homens.
De acordo com a sentença, o valor será revertido a fundos vinculados a políticas públicas de combate à discriminação por orientação sexual no estado.
"Ao mobilizar a máquina pública para lacrar as revistas em quadrinhos cujas capas contivessem representações de atos afetivos entre pessoas do mesmo gênero, demonstrou-se uma compreensão desigual de que determinadas formas de afeto – no caso, beijos entre duas figuras masculinas – são inapropriadas para o público juvenil, como se tivessem teor pornográfico ou de perversão sexual, ao passo em que semelhante tratamento não foi conferido às obras literárias que trouxessem representações de afeto entre homens e mulheres", aponta a decisão.
A ação foi proposta pela Associação Nacional de Travestis e Transexuais (Antra), Associação Brasileira de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transexuais e Intersexos (ABGLT) e pelo Grupo de Advogados pela Diversidade Sexual e de Gênero (GADvS).
A reportagem tenta contato com Marcelo Crivella para um posicionamento. O espaço está aberto a manifestações.
Rio de Janeiro
Polícia prende dupla que agrediu brutalmente dois irmãos em saída de festa em Nova Iguaçu
Agressores continuaram com o ataque mesmo depois que vítimas estavam desacordadas
Rio de Janeiro
Cadelinha é baleada durante confronto no Morro do Juramento
Tiro entrou pelo tórax e saiu na pata esquerda dianteira
Rio de Janeiro
Alerj aprova projeto de lei por regras mais rígidas para benefício da ‘saidinha’
Governador Cláudio Castro celebrou o aval à proposta, de autoria do Poder Executivo
Rio de Janeiro
Duas toneladas de fios de cobre furtados são apreendidas em Caxias
Caminhão com o material foi localizado após denúncia anônima
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.