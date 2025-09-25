Coletivos foram sequestrados por criminosos durante operação da PM em Madureira - Reprodução / Redes Sociais

Rio - Após 15 ônibus terem sido sequestrados e usados como barricadas , a região de Madureira, Turiaçu e Rocha Miranda, na Zona Norte, amanheceu com o policiamento reforçado nesta quinta-feira (25). A Polícia Militar afirmou que intensificou a patrulha próximo às comunidades da Congonha e Cajueiro.

Nesta quarta-feira (24), 12 coletivos municipais e três intermunicipais foram utilizados por criminosos para bloquear ruas da área durante uma operação da PM. Um caminhão reboque, chamado para retirar um dos ônibus, também teve a chave roubada. Segundo o Sindicato das Empresas de Ônibus da Cidade do Rio de Janeiro (Rio Ônibus), 14 linhas tiveram seus itinerários desviados.

De acordo com o Rio Ônibus, nesta quinta, a situação está normalizada, sem alterações nos translados. O mesmo ocorre com a operação do corredor Transcarioca do BRT.

Policiais do 9º BPM (Rocha Miranda) estiveram nas comunidades da Congonha e do Cajueiro para retirar barricadas próximo a uma área de mata, onde bombeiros enfrentaram dificuldades para combater um incêndio , na última segunda-feira (22).

Os PMs também tinham o objetivo de reprimir movimentações de criminosos envolvidos em disputas territoriais. Na ação, três homens foram presos. Com eles, os agentes apreenderam uma pistola, um revólver e farta quantidade de drogas.

As ocorrências foram registradas na 29ª DP (Madureira).