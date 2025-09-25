Coletivos foram sequestrados por criminosos durante operação da PM em MadureiraReprodução / Redes Sociais
Após sequestro de 15 ônibus, PM reforça policiamento perto de comunidades, na Zona Norte
Nesta quarta-feira (24), coletivos foram usados como barricadas
Ex-PM é condenada a 24 anos de prisão por executar irmã a tiros em São Gonçalo
Rhaillayne Oliveira de Mello, que respondia o processo em liberdade, terá que voltar à cadeia
Rio registra 1.798 novos casos de HIV em 2025
Zona Oeste é a região mais afetada pelo vírus
Criminoso morre em ação contra maior quadrilha de roubos de veículos na Zona Norte
'Bonde do Loirinho' participou de tentativa de latrocínio de goleiro do Flamengo e de turistas no Santos Dumont
Cartaz pede denúncias sobre chefe do tráfico em Vargem Grande envolvido em assassinatos
Gabriel da Silva Alves, vulgo 'GB', ordenou duas execuções em 2024 e 2025
Operação busca combater venda ilegal de remédios controlados na internet
Quatro pessoas são investigadas
Ladrões de carros são presos com revólver em Nova Iguaçu
Bloqueador de sinal de GPS, celulares e moto também foram apreendidos com a dupla
