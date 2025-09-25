Policiais do 20° BPM também apreenderam três celulares e uma moto@pmerj

Rio - Dois ladrões de carros foram presos por PMs do 20° BPM (Mesquita), no bairro Vila Iguaçuana, em Nova Iguaçu, na Baixada, na madrugada desta quinta-feira (25).
Com a dupla, policiais apreenderam um revólver, munições, um bloqueador de sinal de GPS, três celulares e a moto utilizada para cometer os crimes.
Os bandidos, que não tiveram os nomes divulgados, foram encaminhados à 58ª DP (Posse).