Ladrões de carros são presos com revólver em Nova Iguaçu
Bloqueador de sinal de GPS, celulares e moto também foram apreendidos com a dupla
Polícia prende 11 mulheres em call center de golpes em Campo Grande
Suspeitas fingiam ser servidoras da previdência social para enganar idosos com falsos empréstimos
Após sequestro de 15 ônibus, PM reforça policiamento próximo a comunidades da Zona Norte
Nesta quarta-feira (24), coletivos foram usados como barricadas por criminosos
Homem denuncia que mulher queimou seu rosto e corpo com água quente em Magalhães Bastos
Alexandre Azeredo Ramos denunciou que a companheira jogou o líquido por ciúmes; Polícia Civil investiga o caso
Barulho 'perturbador' de equipamento de climatização instalado pela Firjan gera transtorno no Centro
Aparelhos gigantes, que ocupam faixa lateral da Rua Santa Luzia há pelo menos dois meses, são alvos de reclamações de camelôs, pedestres e motoristas
Devotos se preparam para o Dia de São Cosme e Damião e enchem lojas para comprar doces
Tradição de distribuir saquinhos para crianças segue viva entre os fiéis
