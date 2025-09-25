Alexandre Ramos denuncia que teve o rosto queimado por água quente - Reprodução

Publicado 25/09/2025 07:50

Rio - Um homem denunciou que teve o rosto e o corpo queimado por água quente no momento em que dormia, em Magalhães Bastos, na Zona Oeste. Alexandre Azeredo Ramos alegou que a companheira jogou o líquido por ciúmes. O caso é investigado pela Polícia Civil.

O incidente ocorreu na madrugada do último sábado (20) em uma residência na Rua Simeão de Nazaré. Em um vídeo publicado nas redes sociais, Alexandre aparece com feridas no rosto, pescoço e peito. Ele contou que a suspeita derramou a água porque viu mensagens de uma mulher em seu celular.

"Isso é tentativa de homicídio. Corro risco de perder a minha visão. Não interessa o motivo, pegou o meu telefone e viu mensagem de mulher. Separa. A gente nem estava juntos, estávamos tentando se acertar, mas isso não se faz. Isso não é justo, eu não merecia isso", comentou.

Nesta quarta-feira (24), Alexandre registrou o caso na 33ª DP (Realengo). A delegacia solicitou um exame de corpo de delito para auxiliar nas investigações.

"Só consigo comer por um canudo, não consigo mastigar direito. Acordo assustado pela madrugada. Tenho pesadelos com isso. Parece que está pegando fogo até hoje. Parece que não para de derramar essa água fervendo no meu corpo. Sensação horrível que não desejo para ninguém. Nem pro meu pior inimigo. Que não fique impune. Temos que correr por justiça mesmo", disse em publicações nas redes sociais.

A advogada Mara Damasceno, vice-presidente do Instituto de Defesa dos Direitos do Homem (IDDH), esteve com Alexandre na delegacia. Para ela, a mulher tentou matar o homem.

"Fizemos o boletim de ocorrência contra essa mulher que agiu gravemente, por meio de crueldade, quando ele estava dormindo. Se fosse uma mulher, esse homem já estaria preso. Como ele é a vítima, nós temos que correr atrás da justiça. Ele poderia ter morrido. Graças a Deus, ela não conseguiu. Só não conseguiu porque o filho segurou. A intenção dela era sim de matar. Isso não vai ficar impune. A justiça será feita", destacou.

De acordo com a Polícia Civil, testemunhas são ouvidas e outras diligências estão em andamento para esclarecer todos os fatos.