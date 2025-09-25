Suspeitas vão responder por associação criminosa - Reprodução

Publicado 25/09/2025 08:59

Rio - A Polícia Civil prendeu 11 mulheres em flagrante, nesta quarta-feira (24), em um call center de golpes, em Campo Grande, na Zona Oeste. As suspeitas atuavam em uma escritório na Avenida Cesário de Melo, onde fingiam ser servidoras da previdência social para enganar idosos. Elas recebiam comissões de até R$ 100 mil pelos crimes.

Agentes da 35ª DP (Campo Grande) identificaram o call center após informações de inteligência e encontraram o local em funcionamento. O espaço era estruturado com gerente e operadoras, que ligavam para as vítimas informando sobre empréstimo feito de forma indevida, vinculado ao benefício da previdência social. Os idosos então passavam os dados solicitados por elas, inclusive fotos do tipo 'selfie', acreditando que o falso empréstimo seria cancelado.

As investigações apontaram que havia promessa de altas comissões para quem atingisse as metas, de R$ 100 mil, R$ 72 mil e R$ 55 mil, além de passeios de barco e combos de bebidas. No escritório, foram apreendidos computadores e celulares usados nos golpes.

As equipes encaminharam para a delegacia por associação criminosa Ana Clara Ferreira Cardoso, Bárbara Correa Mendes da Silva, Elizangela Mariano de Farias Alves da Silva, Emanuele Vitória Souza Mendonça, Isabela da Silva Barbosa, Joyce Aparecida da Silva Gomes, Larissa Suelen Conde Rezende, Letícia dos Santos Rocha, Maisa Araújo Borrigueiro, Mayara Conceição Costa da Silva e Yasmin de Souza Ramos.







