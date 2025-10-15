Incêndio aconteceu na Rua Pedro Avelino - Reprodução TV Globo

Publicado 15/10/2025 07:57 | Atualizado 15/10/2025 11:29

Rio - Um incêndio atingiu a residência da ativista Camila Moradia no Complexo do Alemão, Zona Norte, na madrugada desta quarta-feira (15). Segundo o Corpo de Bombeiros, sete veículos da oficina ao lado também foram destruídos.

Ao DIA, a vítima relatou que o fogo começou no estabelecimento e alcançou a parede do quarto dos filhos através do ar-condicionado.

"Era por volta de uma da manhã, eu estava dormindo e escutei um barulho muito grande de explosão. Eu corri para o quarto dos meus filhos, quando eu cheguei estava um cheiro muito forte de queimado, mas não tinha fogo. E aí eu corri pra varanda pra olhar, porque lá atrás da nossa casa tem uma oficina. E aí a oficina estava pegando fogo. Eu só tirei meus filhos e peguei a pasta de documentos, porque eu já tive vários problemas com enchente e com deslizamento", contou a ativista, Camila Moradia, de 40 anos.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o quartel de Ramos foi acionado à 1h17 para a Rua Pedro Avelino. As equipes, que contaram com o apoio da unidade da Penha, controlaram o incêndio às 3h18 e não houve vítimas.

No entanto, Camila relatou dificuldades dos bombeiros em apagar as chamas: "Eles chegaram com um carro que não era adequado. Depois, os hidrantes próximos não tinham água. E aí, por isso, o fogo acabou passando mesmo (para a casa). Infelizmente, a gente perdeu bens materiais, que é uma coisa que é fundamental. E muita memória, né? Sobretudo dos meus três filhos. Eles perderam tudo."