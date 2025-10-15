Serão oferecidas vacinas em centenas de postos de atendimento, neste sábado, na cidade do Rio - Divulgação / Fiocruz

Publicado 15/10/2025 11:16

Rio - Neste sábado (18), o dia D da multivacinação vai mobilizar toda a cidade do Rio. A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) oferecerá mais de 500 pontos de atendimento, das 8h às 17h, em unidades municipais de saúde e também em locais estratégicos - como praças, associações de moradores, igrejas, shoppings e escolas. A Fiocruz também realizará vacinação no campus de Manguinhos, na Zona Norte, no mesmo horário.

A campanha, que começou no último dia 6 e vai até 30 de outubro, tem como objetivo estimular pais e responsáveis a atualizarem as cadernetas de crianças e adolescentes, de acordo com o calendário básico de vacinação preconizado pelo Programa Nacional de Imunizações (PNI). Entre os imunizantes disponibilizados estão as vacinas contra hepatite A, HPV, influenza, covid-19, BCG, hepatite B, pentavalente, tríplice viral, varicela, ACWY, pneumo 10, meningo C, DTP, febre amarela, rotavírus e entre outras.

A vacinação está disponível em todas as 240 salas de imunização do município, incluindo o Super Centro Carioca de Vacinação, em Botafogo, e as unidades instaladas no Park Shopping Campo Grande, na Zona Oeste, e no Shopping Nova América, em Del Castilho. A campanha também permitirá a atualização da vacina contra sarampo e febre amarela em adultos que levarem as crianças para vacinar.

Os responsáveis devem levar a caderneta de vacinação ou outro documento que comprove a situação vacinal para que as equipes de saúde possam avaliar e aplicar as doses necessárias. Em caso de dúvidas, os cidadãos devem procurar a clínica da família ou centro municipal de saúde mais próximo de sua residência para informação. A lista completa dos pontos de vacinação será divulgada nesta sexta-feira (17) no site da secretaria

Outubro Rosa

Em parceria com o Outubro Rosa, as unidades de Atenção Primária vão intensificar ações preventivas voltadas à saúde da mulher. Entre os serviços oferecidos estão consultas, avaliação de exames, coleta de preventivo, exame clínico das mamas e solicitação de mamografia. Além da inserção de DIU e implanon, testes rápidos de sífilis e outras infecções sexualmente transmissíveis (ISTs), prescrição e dispensação de PrEP (Profilaxia Pré-Exposição) e saúde bucal.

Nos pontos extras de vacinação e atendimento, as equipes de saúde farão ações de orientação e promoção da saúde e também vão realizar testagem de sífilis e outras ISTs.



Fiocruz

No Rio de Janeiro, o evento da Fiocruz oferecerá vacinas para diferentes faixas etárias. Os responsáveis devem levar a caderneta de vacinação da criança e do adolescente. As crianças de 2 meses a 4 anos, 11 meses e 29 dias poderão tomar as vacinas Inativada Poliomielite (VIP), Pentavalente e Pneumocócica 10. Adultos também poderão apresentar documento oficial com foto para se imunizar contra Covid-19 e influenza.



Além da imunização, o público encontrará uma programação repleta de atrações culturais, espaços de lazer e oficinas interativas, voltadas à divulgação científica e à promoção da saúde.



A programação será ampla e diversificada, com atividades para todas as idades — crianças, jovens, adultos e idosos. Também ocorrerão atividades em outros estados do Brasil, como nas cidades de Manaus, Porto Velho, Brasília, Eusébio (CE), Teresina, Salvador, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Ribeirão Preto (SP) e Curitiba, que sediam unidades da Fiocruz.