Equipe dos Bombeiros recolheu o corpo na Estrada Vereador Alceu de CarvalhoReprodução
Corpo de homem é encontrado às margens de canal no Recreio dos Bandeirantes
Vítima não foi identificada; Polícia Civil investiga o caso
Homem é preso por abusar de criança de apenas 10 anos
Agressor era vizinho e amigo da família da vítima. Caso aconteceu em Jacarepaguá, na Zona Sudoeste
Trio acusado de aplicar golpes em idosos é preso na Zona Sudoeste
Eles são integrantes de uma quadrilha do Sul do país e abordavam as vítimas pedindo indicação de escritório de advocacia
Hugo Motta é vaiado em evento de Dia dos Professores com Lula
Presidente da Câmara foi hostilizado pelo público
Moacyr Luz manda recado bem humorado após cirurgia: 'Não é dessa que eu vou não'
Compositor de 75 anos passou por procedimento de Estimulação Cerebral Profunda para controlar sintomas do Parkinson, diagnosticado há 17 anos
Enfermeira envolvida em procedimento estético que terminou em morte se entrega à polícia
Contra ela foi cumprido mandado de prisão por homicídio qualificado e exercício ilegal da medicina
