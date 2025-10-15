Equipe dos Bombeiros recolheu o corpo na Estrada Vereador Alceu de Carvalho - Reprodução

Publicado 15/10/2025 20:26 | Atualizado 15/10/2025 20:36

Rio – O corpo de um homem, de aproximadamente 40 anos, foi encontrado nesta quarta-feira (15) às margens de um canal no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Sudoeste. Não há informações sobre marcas de violência na vítima.

O Corpo de Bombeiros informou que recebeu acionamento para recolher o cadáver às 9h40, na Estrada Vereador Alceu de Carvalho. O corpo, não identificado, foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) do Centro.

A Polícia Civil investiga o caso.