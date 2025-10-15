Sabrina Rabetin Serri se entregou na Decon nesta quarta (15) - Reprodução

Sabrina Rabetin Serri se entregou na Decon nesta quarta (15)Reprodução

Publicado 15/10/2025 16:59

Rio – A enfermeira Sabrina Rabetin Serri, de 39 anos, acusada de envolvimento no procedimento estético que matou Marilha Menezes Antunes , de 28, se entregou na sede da Delegacia de Defesa do Consumidor (Decon) na tarde desta quarta-feira (15). Contra ela foi cumprido um mandado de prisão preventiva por homicídio qualificado e exercício ilegal da medicina, expedido pela 1ª Vara Criminal da Capital.

De acordo com investigações da Decon, Sabrina - que chegou a comparecer à especializada em 1º de outubro para prestar depoimento e acabou liberada - aplicou anestésico na paciente, o que não é permitido para uma pessoa que ocupe esta função.

“Gostaria de solicitar às mulheres que, quando forem buscar esse tipo de cirurgia, procurem referências do médico e do local. E saibam onde as cirurgias são realizadas. E evitem serviços muito baratos, porque pode sair caro. Situações adversas acontecem, como foi no caso da Marilha”, alertou o delegado Wellington Vieira, titular da Decon.

Entenda o caso

Em 8 de setembro, a técnica de Segurança do Trabalho Marilha Menezes Antunes passou por uma hidrolipoenxertia no glúteo, no Centro Médico Amacor Saúde, em Campo Grande, na Zona Oeste, após juntar dinheiro para dar o procedimento a si mesma como presente de aniversário. A vítima, no entanto, sofreu uma parada cardiorrespiratória e socorristas não conseguiram reanimá-la. A Polícia Civil aponta que houve erro médico.

Aos socorristas, o médico José Emílio de Brito, responsável pelo procedimento, disse que a ação de tentativa de socorro foi muito rápida e a vítima entubada. Entretanto, familiares afirmam que a jovem não recebeu assistência e houve demora para acionar ajuda. Segundo uma irmã, Brito omitiu ter perfurado um órgão da vítima, afirmando apenas que ela havia sofrido uma broncoaspiração e parada cardíaca.

O laudo da necropsia concluiu que a técnica morreu por choque hipovolêmico, hemorragia interna e ação perfuro contundente. No último dia 10, duas gerentes do centro médico foram presas em flagrante e medicamentos vencidos encontrados no centro cirúrgico, na farmácia e no carrinho de parada cardíaca, que estava no local em que a jovem morreu. Em outras salas, também havia remédios sem a devida identificação de validade e origem. O estabelecimento acabou interditado.