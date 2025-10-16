Publicado 16/10/2025 01:00

Na manchete, Caça à quadrilha que fabrica fuzis para o Comando Vermelho

Rio, Lula lança mais benefícios para professores em evento no Rio

Polícia acaba com churrasco da milícia em Paciência: 7 presos

Susto em incêndio em restaurante do Catete

Economia, Feira oferecerá mais de 6 mil vagas de emprego

Brasil, Criança é encontrada concretada em quintal

Homem é internado após beber água contaminada

Ataque, Mengão vence o Botafogo e segue na caça ao Palmeiras pela liderança: 3 a 0

Vascão bate o Fortaleza por 2 a 0 e sobre na tabela

Fluzão conta com torcida para encostar no G-6

No D, Roberto Carlos curte aniversário da neta