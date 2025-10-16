Carta ao leitor do DIA - 16 de outubro de 2025
Confira os destaques da edição:
Na manchete, Caça à quadrilha que fabrica fuzis para o Comando Vermelho
Rio, Lula lança mais benefícios para professores em evento no Rio
Polícia acaba com churrasco da milícia em Paciência: 7 presos
Susto em incêndio em restaurante do Catete
Economia, Feira oferecerá mais de 6 mil vagas de emprego
Brasil, Criança é encontrada concretada em quintal
Homem é internado após beber água contaminada
Ataque, Mengão vence o Botafogo e segue na caça ao Palmeiras pela liderança: 3 a 0
Vascão bate o Fortaleza por 2 a 0 e sobre na tabela
Fluzão conta com torcida para encostar no G-6
No D, Roberto Carlos curte aniversário da neta
Rio de Janeiro
Alerj aprova Projeto de Lei que facilita parcelamento de dívidas de ICMS
Débitos poderão ser quitados em até 90 meses, com descontos em juros e multas de até 95%
Rio de Janeiro
Corpo de homem é encontrado às margens de canal no Recreio dos Bandeirantes
Vítima não foi identificada; Polícia Civil investiga o caso
Rio de Janeiro
Homem é preso por abusar de criança de apenas 10 anos
Agressor era vizinho e amigo da família da vítima. Caso aconteceu em Jacarepaguá, na Zona Sudoeste
Rio de Janeiro
Trio acusado de aplicar golpes em idosos é preso na Zona Sudoeste
Eles são integrantes de uma quadrilha do Sul do país e abordavam as vítimas pedindo indicação de escritório de advocacia
