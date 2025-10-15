Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de Jacarepaguá - Divulgação

Publicado 15/10/2025 19:16 | Atualizado 16/10/2025 10:47

Rio - Agentes da Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de Jacarepaguá, na Zona Sudoeste, prenderam, nesta quarta-feira (15), um homem acusado de abusar sexualmente de uma menina de 10 anos. Contra ele havia um mandado de prisão preventiva.

De acordo com as investigações, o suspeito, que era vizinho e mantinha relação de amizade com a família da vítima, abordou a criança enquanto ela brincava no portão da própria casa com outras crianças. Ele beijou e apertou as nádegas da vítima. Após o crime, ainda ameaçou a menina para que não contasse o ocorrido aos pais.

O homem, encontrado em Mesquita, na Baixada Fluminense, foi levado para a delegacia e vai responder pelo crime de estupro de vulnerável.