Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de JacarepaguáDivulgação
Homem é preso por abusar de criança de apenas 10 anos
Agressor era vizinho e amigo da família da vítima. Caso aconteceu em Jacarepaguá, na Zona Sudoeste
Violência faz com que seguro de carros na Zona Norte custe até 70% a mais do que na Zona Sul
Diferença de valores é refletida na percepção de risco das seguradoras diante da concentração de roubo de veículos na região
Criminosos invadem e furtam cabos da rede elétrica de Cieps em Nova Iguaçu
Crimes causaram impacto nas aulas desta semana
Bombeiros retornam à prédio na Lapa após novo foco de incêndio
Militares do Corpo de Bombeiros estiveram no local depois que fumaça foi avistada saindo do edifício
Gracyanne Barbosa é assaltada enquanto voltava de evento na quadra da União da Ilha
Criminosos roubaram o veículo da ex-BBB na Avenida Engenheiro Carlos Carvalho, na Barra Olímpica
Niterói anuncia projeto do primeiro Museu do Cinema Brasileiro
Espaço tem previsão de ser instalado no Reserva Cultural em 2028
Polícia mira esquema de exploração de jogos de azar online que movimentou R$130 milhões
Grupo criminoso tem ligações com a 'máfia do cigarro' do contraventor Adilsinho e a facção PCC
