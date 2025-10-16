Prédio na Lapa voltou a ter focos de incêndio, na manhã desta quinta-feira (16)Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Mais artigos de O Dia
O Dia
Rio - Uma nova coluna de fumaça foi vista saindo do prédio que pegou fogo na esquina das ruas Mem de Sá com Gomes Freire, na Lapa, no Centro do Rio, na tarde desta quinta-feira (14). Segundo informou o Corpo de Bombeiros, o trabalho de rescaldo foi reiniciado na manhã desta quinta-feira (16).
fotogaleria
Prédio na Lapa voltou a ter focos de incêndio, na manhã desta quinta-feira (16) - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia
Prédio na Lapa voltou a ter focos de incêndio, na manhã desta quinta-feira (16) - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia
Prédio na Lapa voltou a ter focos de incêndio, na manhã desta quinta-feira (16) - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia
Prédio na Lapa voltou a ter focos de incêndio, na manhã desta quinta-feira (16) - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia
Prédio na Lapa voltou a ter focos de incêndio, na manhã desta quinta-feira (16) - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia
Prédio na Lapa voltou a ter focos de incêndio, na manhã desta quinta-feira (16) - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia
Prédio na Lapa voltou a ter focos de incêndio, na manhã desta quinta-feira (16) - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia
Prédio na Lapa voltou a ter focos de incêndio, na manhã desta quinta-feira (16) - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia
Prédio na Lapa voltou a ter focos de incêndio, na manhã desta quinta-feira (16) - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia
Prédio na Lapa voltou a ter focos de incêndio, na manhã desta quinta-feira (16) - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia
Prédio na Lapa voltou a ter focos de incêndio, na manhã desta quinta-feira (16) - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia
Prédio na Lapa voltou a ter focos de incêndio, na manhã desta quinta-feira (16) - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia
De acordo com a corporação, os militares foram acionados por volta das 7h20 para verificar o relato de fumaça saindo do local. Uma viatura foi enviada para uma vistoria, que avaliou a necessidade do deslocamento de mais equipes.

Na manhã desta quinta-feira, militares do Corpo de Bombeiros voltaram a fazer o rescaldo. A corporação informou que os bombeiros encharcam e retiram entulhos do local para evitar a aparição de fumaça e que novos focos de incêndio se iniciem.

Como medida de segurança, a Defesa Civil interditou cinco estabelecimentos comerciais: Boteco Sonho Lindo, Drogaria Max, Chaveiro, Óticas Gomes Freire e o Hotel para Solteiros, que já estava desativado há cerca de três anos. A Praça João Pessoa permanece isolada com fita, como medida de segurança.

De acordo com o órgão, houve desabamento do telhado do terceiro andar e do segundo pavimento. Não há risco iminente de colapso dos imóveis, porém há risco de queda de estruturas internas. Portanto, não há necessidade de demolição total da estrutura.

Nesta quarta-feira (15), proprietários dos estabelecimentos que funcionavam no local relataram ao DIA que tiveram prejuízo total com o incêndio. Segundo explicou o chaveiro Edgard Felipe, 32 anos, as chamas começaram na cozinha do bar ao lado da loja da família dele.

"Saí para ver o que era e vi que era na loja ao lado. Fui tentar ajudar, mas começou a pegar uma proporção maior, atingindo a parte superior da loja e passando para a minha. Acabou queimando meus maquinários e minhas fechaduras. Prejuízo total, fora o ponto que será interditado porque tem risco de desabamento. Eu ficarei sem o ponto, que é a minha principal fonte de renda", contou.