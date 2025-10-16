Prédio na Lapa voltou a ter focos de incêndio, na manhã desta quinta-feira (16)Reginaldo Pimenta / Agência O Dia
Na manhã desta quinta-feira, militares do Corpo de Bombeiros voltaram a fazer o rescaldo. A corporação informou que os bombeiros encharcam e retiram entulhos do local para evitar a aparição de fumaça e que novos focos de incêndio se iniciem.
Como medida de segurança, a Defesa Civil interditou cinco estabelecimentos comerciais: Boteco Sonho Lindo, Drogaria Max, Chaveiro, Óticas Gomes Freire e o Hotel para Solteiros, que já estava desativado há cerca de três anos. A Praça João Pessoa permanece isolada com fita, como medida de segurança.
De acordo com o órgão, houve desabamento do telhado do terceiro andar e do segundo pavimento. Não há risco iminente de colapso dos imóveis, porém há risco de queda de estruturas internas. Portanto, não há necessidade de demolição total da estrutura.
Nesta quarta-feira (15), proprietários dos estabelecimentos que funcionavam no local relataram ao DIA que tiveram prejuízo total com o incêndio. Segundo explicou o chaveiro Edgard Felipe, 32 anos, as chamas começaram na cozinha do bar ao lado da loja da família dele.
"Saí para ver o que era e vi que era na loja ao lado. Fui tentar ajudar, mas começou a pegar uma proporção maior, atingindo a parte superior da loja e passando para a minha. Acabou queimando meus maquinários e minhas fechaduras. Prejuízo total, fora o ponto que será interditado porque tem risco de desabamento. Eu ficarei sem o ponto, que é a minha principal fonte de renda", contou.
