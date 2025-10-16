Mais de 300 kg de cobre foram apreendidos em ferro-velho de QueimadosReprodução
Durante a ação, que fez parte da Operação Caminhos do Cobre, as equipes localizaram diversos cabos de cobre queimados, dispostos de forma estratégica. A corporação explicou que esse método é utilizado para eliminar as inscrições das concessionárias, apagando os indícios de procedência e facilitando o comércio no mercado clandestino.
Segundo a DRF, os fios eram armazenados irregularmente e sem comprovação de origem lícita. Além disso, o ferro-velho não tinha alvará para funcionar, estava sem o Cadastro de Estabelecimento de Reciclagem (CER) e sem outras licenças necessárias à prática da atividade.
Na operação, foram encontrados e apreendidos, aproximadamente, 90 kg de fios de cobre queimados especificamente de telefonia, centenas de quilos de fios em geral queimados e objetos de cobre de procedência não revelada. Todo o material será periciado.
A Operação Caminhos do Cobre tem o objetivo de combater o furto de cabos e materiais metálicos que mira toda a cadeia criminosa, desde o furtador até as metalúrgicas.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.