Mais de 300 kg de cobre foram apreendidos em ferro-velho de Queimados - Reprodução

Mais de 300 kg de cobre foram apreendidos em ferro-velho de QueimadosReprodução

Publicado 16/10/2025 07:01 | Atualizado 16/10/2025 08:35

Rio - O dono de um ferro-velho clandestino de Queimados, na Baixada Fluminense, foi preso em flagrante, nesta quarta-feira (15), depois de policiais civis encontrarem mais de 300 kg de fios de cobre no local. O suspeito, que não teve a identificação divulgada, responderá pelo crime receptação qualificada.

fotogaleria

De acordo com as investigações da Delegacia de Roubos e Furtos (DRF), o estabelecimento funcionava como ponto de receptação de grande quantidade de materiais furtados, como cabos de cobre e peças metálicas de concessionárias de energia, transporte e telecomunicações.



Durante a ação, que fez parte da Operação Caminhos do Cobre, as equipes localizaram diversos cabos de cobre queimados, dispostos de forma estratégica. A corporação explicou que esse método é utilizado para eliminar as inscrições das concessionárias, apagando os indícios de procedência e facilitando o comércio no mercado clandestino.



Segundo a DRF, os fios eram armazenados irregularmente e sem comprovação de origem lícita. Além disso, o ferro-velho não tinha alvará para funcionar, estava sem o Cadastro de Estabelecimento de Reciclagem (CER) e sem outras licenças necessárias à prática da atividade.



Na operação, foram encontrados e apreendidos, aproximadamente, 90 kg de fios de cobre queimados especificamente de telefonia, centenas de quilos de fios em geral queimados e objetos de cobre de procedência não revelada. Todo o material será periciado.



A Operação Caminhos do Cobre tem o objetivo de combater o furto de cabos e materiais metálicos que mira toda a cadeia criminosa, desde o furtador até as metalúrgicas.

Desde setembro de 2024, a DRF e outras delegacias realizaram mais de 430 fiscalizações em ferros-velhos, com cerca de 200 prisões de responsáveis pelos estabelecimentos. Neste mesmo período, aproximadamente 300 toneladas de fios de cobre e materiais metálicos foram apreendidas pela especializada.