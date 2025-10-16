Publicado 16/10/2025 00:00

Os Correios querem adotar o modelo de entregas por rota, usado por apps para reduzir custos e agilizar prazos. Após perder cerca de 30% do mercado urbano, a estatal tenta modernizar sua operação — e provar que ainda pode competir em velocidade.

Mais de 50 pessoas foram presas por vender bebidas adulteradas em São Paulo. As investigações seguem e mostram uma rede clandestina que vai da produção à distribuição. A cada prisão, um elo se rompe — e o mercado ilegal do metanol começa a perder força.