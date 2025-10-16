X do Nuno
Correios querem modernizar operação para competir em velocidade
Os Correios querem adotar o modelo de entregas por rota, usado por apps para reduzir custos e agilizar prazos. Após perder cerca de 30% do mercado urbano, a estatal tenta modernizar sua operação — e provar que ainda pode competir em velocidade.
Mais de 50 pessoas foram presas por vender bebidas adulteradas em São Paulo. As investigações seguem e mostram uma rede clandestina que vai da produção à distribuição. A cada prisão, um elo se rompe — e o mercado ilegal do metanol começa a perder força.
Rio de Janeiro
Alerj aprova Projeto de Lei que facilita parcelamento de dívidas de ICMS
Débitos poderão ser quitados em até 90 meses, com descontos em juros e multas de até 95%
Rio de Janeiro
Corpo de homem é encontrado às margens de canal no Recreio dos Bandeirantes
Vítima não foi identificada; Polícia Civil investiga o caso
Rio de Janeiro
Homem é preso por abusar de criança de apenas 10 anos
Agressor era vizinho e amigo da família da vítima. Caso aconteceu em Jacarepaguá, na Zona Sudoeste
Rio de Janeiro
Trio acusado de aplicar golpes em idosos é preso na Zona Sudoeste
Eles são integrantes de uma quadrilha do Sul do país e abordavam as vítimas pedindo indicação de escritório de advocacia
