Hugo Motta destacou os avanços do governo Lula na EducaçãoReginaldo Pimenta/Agência O Dia
Hugo Motta é vaiado em evento de Dia dos Professores com Lula
Presidente da Câmara foi hostilizado pelo público
Trio acusado de aplicar golpes em idosos é preso na Zona Sudoeste
Eles são integrantes de uma quadrilha do Sul do país e abordavam as vítimas pedindo indicação de escritório de advocacia
Moacyr Luz manda recado bem humorado após cirurgia: 'Não é dessa que eu vou não'
Compositor de 75 anos passou por procedimento de Estimulação Cerebral Profunda para controlar sintomas do Parkinson, diagnosticado há 17 anos
Enfermeira envolvida em procedimento estético que terminou em morte se entrega à polícia
Contra ela foi cumprido mandado de prisão por homicídio qualificado e exercício ilegal da medicina
Assaltante que esfaqueou mototaxista é preso em Santa Cruz
Jonathan Ferreira Apolinário pretendia roubar a moto da vítima; ele alegou passar por dificuldades financeiras
Vídeo: Incêndio atinge restaurante no Catete na hora do almoço
Fogo começou na cozinha e se espalhou para o andar superior do imóvel. Clientes e funcionários tiveram de ser retirado às pressas
