Ônibus escolar despencou de um barranco na entrada do túnel Zuzu Angel no sentido lagoa na manhã desta quarta-feira (15).Érica Martin/Agência O Dia

Publicado 15/10/2025 14:06

Rio - Um ônibus escolar despencou de uma ribanceira e ficou preso no guarda-corpo da Autoestrada Lagoa-Barra, na pista sentido Zona Sul, próximo ao Túnel Zuzu Angel, no início da tarde desta quarta-feira (15). Embora o veículo tenha ficado destruído, felizmente ninguém se feriu.



O coletivo estava parado em uma garagem de ônibus escolares que há no local quando caiu do barranco. No momento da queda, não havia passageiros ou motorista dentro do veículo. A principal hipótese é de que o freio não tenha sido acionado no momento do estacionamento.



A frente do ônibus ficou completamente destruída. O vidro frontal foi quebrado e acabou desprendendo a estrutura. No chão, bichinhos de pelúcia, que provavelmente ficavam em cima do painel, ficaram caídos. O guarda-corpo impediu que o veículo avançasse para a via.



Embora não tenha atingido a autoestrada, o trânsito ficou intenso na região, já que motoristas acabam reduzindo a velocidade para olhar o acidente. Equipes da CET-Rio e da Guarda Municipal atuam no local. De acordo com o Centro de Operações Rio (COR), a operação de retirada do veículo tem previsão de início às 23h30.

"A interdição do Túnel Zuzu Angel, antes prevista para acontecer no sentido São Conrado, será reajustada e feita no sentido Lagoa. Durante o período, a Avenida Niemeyer será a opção no deslocamento da Barra da Tijuca para a Zona Sul", informou o COR.