Ônibus escolar despencou de um barranco na entrada do túnel Zuzu Angel no sentido lagoa na manhã desta quarta-feira (15).Érica Martin/Agência O Dia
O coletivo estava parado em uma garagem de ônibus escolares que há no local quando caiu do barranco. No momento da queda, não havia passageiros ou motorista dentro do veículo. A principal hipótese é de que o freio não tenha sido acionado no momento do estacionamento.
A frente do ônibus ficou completamente destruída. O vidro frontal foi quebrado e acabou desprendendo a estrutura. No chão, bichinhos de pelúcia, que provavelmente ficavam em cima do painel, ficaram caídos. O guarda-corpo impediu que o veículo avançasse para a via.
Embora não tenha atingido a autoestrada, o trânsito ficou intenso na região, já que motoristas acabam reduzindo a velocidade para olhar o acidente. Equipes da CET-Rio e da Guarda Municipal atuam no local. De acordo com o Centro de Operações Rio (COR), a operação de retirada do veículo tem previsão de início às 23h30.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.