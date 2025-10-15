Policiais civis da 26ª DP (Todos os Santos) monitoraram por cerca de seis mesesDivulgação / Polícia Civil
Trio acusado de aplicar golpes em idosos é preso na Zona Sudoeste
Eles são integrantes de uma quadrilha do Sul do país e abordavam as vítimas pedindo indicação de escritório de advocacia
Rio - Três integrantes de uma quadrilha especializada em aplicar golpes em idosos foram presos, nesta quarta-feira (15), no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Sudoeste. O trio, cujos integrantes são da Região Sul do país, tem histórico de atuações em bairros como Méier, Tijuca, Jacarepaguá, Barra da Tijuca e também em outros estados.
Segundo a Polícia Civil, agentes da 26ª DP (Todos os Santos) monitoravam o grupo ao menos há seis meses, quando ocorreu o primeiro caso, no Méier. Em outra ocasião, no mesmo bairro, eles abordaram uma mulher de 70 anos, a caminho da academia, a constrangeram e a obrigaram a entregar R$ 41 mil, entre saques e transferências.
Ainda de acordo com a corporação, o trio abordava os idosos sempre a partir da mesma tática: se aproximava alegando estar à procura de um escritório de advocacia e se dizia perdido, por ser de outro estado.
Com um discurso convincente e aparência sofisticada, ganhava a confiança das vítimas e as convencia a entrar no carro no qual estava a bordo. Já no interior do veículo, as coagia para efetuar as transações bancárias.
Os criminosos foram autuados em flagrante por estelionato. Com eles, os agentes apreenderam pacotes de cédulas falsas de dólar, usadas como parte do golpe para simular grandes quantias e ludibriar as vítimas. As informações colhidas durante a investigação serão compartilhadas com outras delegacias para possível identificação de outras vítimas e comparsas do grupo.
