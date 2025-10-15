Presidente Lula discursa durante evento de Dia dos Professores - Reginaldo Pimenta

Publicado 15/10/2025 12:06

fotogaleria Rio - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) participou, na manhã desta quarta-feira (15), da celebração de Dia dos Professores no Ginásio Educacional Olímpico (GEO) Isabel Salgado, na Barra Olímpica, na Zona Sudoeste. Durante a cerimônia, Lula e o ministro da Educação, Camilo Santana, anunciaram novos benefícios para a categoria dentro do programa Mais Professores e entregaram as primeiras Carteiras Nacionais Docente do Brasil (CNDB).

O documento tem o objetivo de facilitar o acesso a vantagens já garantidas aos professores, como descontos em eventos culturais (cinemas, teatros e shows), e benefícios exclusivos do programa Mais Professores para o Brasil, como ferramentas de trabalho, cartões de crédito com condições diferenciadas, descontos em hotéis e outras parcerias em negociação pelo Ministério da Educação e Cultura.

“Eu cheguei e disse: Presidente, por que o advogado tem a carteirinha dele, o médico tem a carteirinha dele, o jornalista tem a carteirinha dele e por que, por lei, não pode criar a carteira da mais importante profissão desse país? A lei foi aprovada no Senado, na Câmara, o presidente sancionou e hoje nós estamos emitindo e daqui a pouco vai estar no site. Professores de todas as redes desse país terão direito à Carteira Nacional do Docente. Eu disse: Vamos fazer uma carteira bonita para reconhecer a importância desse profissional”, contou Camilo Santana.

Ainda dentro do programa, o Governo Federal anunciou parcerias com farmácias e empresas, como iFood e Decolar, para desconto aos docentes. Camilo Santana destacou que mais empresas poderão ser anunciadas dentro do programa.

“A Caixa Econômica vai dar gratuidade, então ninguém vai pagar mais anuidade em cartão de crédito, quem é professor. Vai ter vantagem e desconto em algumas lojas parceiras da Caixa Econômica, vai ter desconto no iFood, nos restaurantes, vai ter desconto na Decolar, para comprar passagens aéreas. Quem tiver carteirinha, vai ter desconto de até 30% dos medicamentos em uma rede de farmácias. E vocês vão ver: vai ter parceria com a Amazon, com a Samsung, vai ter parceria para compra de equipamentos, de televisões… enfim”, prometeu Camilo.

Lula diz ter 'química' com professores

Durante seu discurso, o presidente Lula disse que tem uma "química" com os profissionais da educação e pediu para que os professores reivindiquem seus direitos, aproveitando para alfinetar o ex-presidente Jair Bolsonaro.

“A relação humana é química. Nenhuma mulher casa com um homem porque é o mais bonito. Não é a beleza que faz a gente escolher quem a gente quer, tem uma química. E eu tenho uma química com vocês, com a educação. E é por isso que vocês têm que tirar proveito que eu sou o presidente da república e pedir mais coisas. Nem tudo a gente vai poder atender, mas se vocês não pedirem, a gente acha que vocês estão contentes. Peçam! Porque vocês tiveram 4 anos de um governo em que não puderam pedir nada e ele tirou muita coisa. Peçam, reivindiquem! A gente vai aprendendo e a gente vai atendendo”, afirmou.

Ainda durante o discurso, Lula falou sobre a importância do turismo interno e ironizou aqueles que preferem ir para a Disney a conhecer o Brasil. “Os meninos ricos aqui do Rio de Janeiro adoram viajar para Disney. Eu vou começar uma campanha, vamos trabalhar em visitas das escolas do sul do País à Amazônia. As pessoas precisam conhecer a Amazônia. Não adianta o menino ficar na escola e dizer ‘eu não quero que mexa na Amazônia’ e nunca foi lá”.

“Passa por cima e vai para a Disney. Não! Passe lá na Amazônia. Toma uma mordida de Carapanã para ver como é bom. Vai conhecer a Caatinga, vai conhecer os biomas brasileiros. Mas não é ele que vai tomar iniciativa, somos nós, os professores, na sala de aula, que precisam incentivar a fazer turismo para conhecer o Brasil, para conhecer a nossa terra, a nossa riqueza”, disse ele, que seguiu.

“Tem gente que junta dinheiro o ano todo para ir para a Europa ver museu e nunca visitou o Museu Nacional aqui. É frescura intelectual. Eu tenho que fazer uma inversão de prioridade. Fazer turismo para conhecer as coisas deste país. Para conhecer o que é o Brasil, de frente, de verdade”, acrescentou.