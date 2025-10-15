Moacyr Luz manda recado após cirurgia Reprodução / Redes socias

Mais artigos de O Dia
O Dia
Rio - O compositor Moacyr Luz, de 75 anos, publicou um vídeo no Instagram após a cirurgia de Estímulo Cerebral Profundo (DBS), realizada nesta terça-feira (14), no Hospital Albert Einstein, em São Paulo.

"Alô, rapaziada! Estou aqui de Lula (em referência ao mesmo chapéu que o presidente da República usou quando fez um procedimento na cabeça) para enfrentar novos temporais, estamos juntos. Não é dessa que eu vou não. Beijos," disse. 


Moacyr foi diagnosticado com Parkinson há 17 anos. A condição afeta os movimentos, o equilíbrio, o sono e chegou a comprometer significativamente sua rotina e atividades diárias.
A Estimulação Cerebral Profunda consiste na colocação de eletrodos que enviam estímulos elétricos aos neurônios, ajudando a controlar sintomas motores e não motores da doença, como tremores, rigidez e lentidão nos movimentos. Além disso, a cirurgia potencializa o efeito das medicações e permite que muitos pacientes reduzam em média 50% da dose de remédios.

Segundo a mulher do compositor, a jornalista Marluci Martins, a expectativa é de que Moacyr receba alta nesta quinta-feira (16). Depois, Moacyr terá uma agenda cheia de compromissos. A partir do dia 30 de outubro, ele dá início ao projeto Samba do Trabalhador, com oito quintas-feiras na Arena Jockey, recebendo convidados especiais.