Moacyr Luz manda recado após cirurgia Reprodução / Redes socias
"Alô, rapaziada! Estou aqui de Lula (em referência ao mesmo chapéu que o presidente da República usou quando fez um procedimento na cabeça) para enfrentar novos temporais, estamos juntos. Não é dessa que eu vou não. Beijos," disse.
Moacyr foi diagnosticado com Parkinson há 17 anos. A condição afeta os movimentos, o equilíbrio, o sono e chegou a comprometer significativamente sua rotina e atividades diárias.
Segundo a mulher do compositor, a jornalista Marluci Martins, a expectativa é de que Moacyr receba alta nesta quinta-feira (16). Depois, Moacyr terá uma agenda cheia de compromissos. A partir do dia 30 de outubro, ele dá início ao projeto Samba do Trabalhador, com oito quintas-feiras na Arena Jockey, recebendo convidados especiais.
