O autor foi autuado em flagrante por latrocínio tentadoReprodução

Publicado 15/10/2025 16:07

Rio – Jonathan Ferreira Apolinário foi detido pela polícia por ter esfaqueado um mototaxista com o objetivo de roubar a motocicleta. O crime e a prisão aconteceram com menos de 24 horas de diferença, em Santa Cruz, na Zona Oeste.

As investigações da 36ª DP (Santa Cruz) apontam que Jonathan pediu uma corrida por aplicativo, na segunda-feira (13), e, chegando ao destino combinado, golpeou pelas costas a vítima, que conseguiu fugir e pedir ajuda.

Ao receber denúncia sobre o ataque, os policiais iniciaram as buscas até localizar Jonathan, escondido na casa de um parente. Após confessar o crime, alegando que passava por dificuldades financeiras e devia dinheiro, ele recebeu voz de prisão e foi autuado em flagrante por tentativa de latrocínio. Os agentes recuperaram a moto.