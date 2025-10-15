Bombeiros atuam no rescaldo de incêndio que atingiu dois restaurantes no Catete - Érica Martin / Agência O Dia

Publicado 15/10/2025 15:12

Rio - Um incêndio atingiu o restaurante Fernandes Braseiro na tarde desta quarta-feira (15), na Rua Pedro Américo, no Catete, Zona Sul. O fogo começou na cozinha do estabelecimento, onde o cozinheiro teria passado mal. As chamas atingiram o exaustor e se espalharam para o andar superior, onde funciona o restaurante Karolinas.

Equipes do Corpo de Bombeiros do Quartel do Catete foram acionadas para conter o fogo. Um idoso chegou a ser atendido pelos socorristas, mas aparentava estar bem.

Veja o vídeo:

Incêndio atinge o restaurante Fernandes Braseiro, na Rua Pedro Américo, no Catete. Fogo começou na cozinha e se espalhou para outro restaurante no segundo andar.



Reprodução / Redes Sociais#ODia pic.twitter.com/szoO3tTv7y — Jornal O Dia (@jornalodia) October 15, 2025

Segundo Anderson Silvério, gerente do restaurante Karolinas, eles perceberam o incêndio quando as chamas já haviam se espalhado. Foi preciso retirar às pressas os funcionários e clientes. Devido ao horário de almoço, os estabelecimentos estavam cheios.



"A gente não sabe como o fogo começou, porque nosso estabelecimento é o de cima. Só percebemos quando subiram pedindo o extintor. Eu desci para ajudar e vi o fogo. O restaurante estava cheio, tivemos que dispersar os clientes. Felizmente, todos conseguiram sair a tempo", disse.

Segundo incêndio em menos de 24h