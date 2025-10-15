Bombeiros atuam no rescaldo de incêndio que atingiu dois restaurantes no CateteÉrica Martin / Agência O Dia

Rio - Um incêndio atingiu o restaurante Fernandes Braseiro na tarde desta quarta-feira (15), na Rua Pedro Américo, no Catete, Zona Sul. O fogo começou na cozinha do estabelecimento, onde o cozinheiro teria passado mal. As chamas atingiram o exaustor e se espalharam para o andar superior, onde funciona o restaurante Karolinas.
Bombeiros atuam no rescaldo de incêndio que atingiu dois restaurantes no Catete - Érica Martin / Agência O Dia
Funcionários do restaurante Karolinas - Érica Martin / Agência O Dia
Equipes do Corpo de Bombeiros do Quartel do Catete foram acionadas para conter o fogo. Um idoso chegou a ser atendido pelos socorristas, mas aparentava estar bem. 
Veja o vídeo: 
Segundo Anderson Silvério, gerente do restaurante Karolinas, eles perceberam o incêndio quando as chamas já haviam se espalhado. Foi preciso retirar às pressas os funcionários e clientes. Devido ao horário de almoço, os estabelecimentos estavam cheios. 

"A gente não sabe como o fogo começou, porque nosso estabelecimento é o de cima. Só percebemos quando subiram pedindo o extintor. Eu desci para ajudar e vi o fogo. O restaurante estava cheio, tivemos que dispersar os clientes. Felizmente, todos conseguiram sair a tempo", disse.
Segundo incêndio em menos de 24h
Não é o primeiro caso de incêndio nessa semana no Rio. Nesta terça-feira (14), um sobrado na esquina das ruas Mem de Sá e Gomes Freire, na Lapa, região central do Rio também foi atingido por grande proporções de chamas e também não houveram feridos.