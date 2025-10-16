Segundo dados do ISP, apenas em agosto foram registrados 1.810 roubos de veículos em todo o estado - Érica Martin/Agência O Dia

Publicado 16/10/2025 10:23

Rio - As altas taxas de criminalidade do Rio de Janeiro têm se refletido nos valores dos seguros de veículos praticados pelas empresas. Segundo o Índice de Preço do Seguro de Automóvel e Moto, levantamento da TEx, que integra a Serasa Experian, o valor do seguro de carro na Zona Norte foi 70% superior ao da Zona Sul, enquanto o de moto ficou 26% mais alto. Os números mostram como cada região é percebida pelas seguradoras diante do risco de roubo de veículos.

De acordo com a pesquisa, o custo médio do seguro na Zona Norte representa 7,8% do valor do carro e 17,3% no caso das motos. Já na Zona Sul, os índices foram de 4,6% e 13,7%, respectivamente. Na média da Região Metropolitana, o Rio lidera o ranking nacional, com 6,7% para automóveis e 14,5% para motos - mais que o dobro de percentuais registrados em cidades como Belém, no Pará, onde os índices foram de 3,6% e 6,4%.

Segundo dados do Instituto de Segurança Pública (ISP), apenas em agosto foram registrados 1.016 roubos de veículos no munícipio do Rio de Janeiro. No acumulado entre janeiro e agosto, ocorreram mais de 8,6 mil ocorrências desse tipo no ano.

Na Zona Norte, o 39° CISP, que contempla os bairros Acari, Barros Filho, Costa Barros, Parque Colúmbia e Pavuna, foi o com maior aumento de registros de roubos de veículos entre janeiro e agosto, passando de 674 em 2024 para 903 neste ano - representando um aumento de 34%.

O segundo maior número de ocorrência foi no 27° CISP, que abrange os bairros de Colégio (parte), Irajá, Vicente de Carvalho, Vila Kosmos, Vila da Penha e Vista Alegre, contabilizando 730 roubos no acumulado desta ano até agosto.

Em relação a Zona Sul, segundo dados do ISP, o 9° CISP, que contempla o Catete, Cosme Velho, Flamengo, Glória e Laranjeiras, foi o com maior número de ocorrências com 69, entre janeiro e agosto de 2025. O número é 13 vezes menor que o 39° CISP, principal local de roubos de veículos no município do Rio de Janeiro.

A diferença entre os números da Zona Norte e da Zona Sul evidencia a maneira que a criminalidade influencia diretamente o mercado de seguros. Para as empresas do setor, o risco de roubo é um dos principais elementos na composição dos preços, o que faz com que áreas com maior incidência de ocorrências apresentem valores mais altos.

A seguir, confira uma lista com os roubos de veículos entre janeiro e agosto de 2025 em alguns CISPs da Zona Norte do Rio:

21° CISP (Benfica, Bonsucesso, Higienópolis, Manguinhos, Maré e Ramos) - 375 registros;

27° CISP ( Colégio (parte), Irajá, Vicente de Carvalho, Vila Kosmos, Vila da Penha e Vista Alegre) - 730 registros;

29° CISP (Cavalcanti, Engenheiro Leal, Madureira, Turiaçu, Vaz Lobo, Oswaldo Cruz (parte), Cascadura e Quintino Bocaiúva) - 673 registros;

30° CISP (Bento Ribeiro, Campinho, Marechal Hermes e Oswaldo Cruz, parte) - 316 registros;

39° CISP (Acari, Barros Filho, Costa Barros, Parque Colúmbia e Pavuna) - 903 registros.

Veja também uma lista com o roubo de veículos do mesmo período em CISPs da Zona Sul:

9° CISP (Catete, Cosme Velho, Flamengo, Glória e Laranjeiras) - 69 ocorrências;

10° CISP (Botafogo, Humaitá, Urca) - 61 ocorrências;

12° CISP (Copacabana (parte) e Leme) - 2 ocorrências;

13° CISP (Copacabana - parte) - 1 ocorrência;

14° CISP (Ipanema e Leblon) - 8 ocorrências;

15° CISP (Gávea, Jardim Botânico, Lagoa, São Conrado e Vidigal) - 16 ocorrências.



