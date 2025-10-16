Projeto foi discutido em reunião nesta segunda-feira (13) - Divulgação

Publicado 16/10/2025 08:40

Rio - Niterói, uma das primeiras cidades do país a ter uma faculdade de audiovisual, agora vai abrigar o Museu Interativo do Cinema Brasileiro, que será instalado no icônico prédio em formato de rolo de filme, no Reserva Cultural, em São Domingos. O projeto, anunciado nesta quarta-feira (15), tem previsão de conclusão em 2028, e será integrado ao conjunto de equipamentos culturais do Caminho Niemeyer.

A proposta é que o museu tenha caráter interativo e tecnológico, utilizando recursos digitais e imersivos para aproximar o público das diferentes linguagens do audiovisual contemporâneo, da película às plataformas digitais.

“Niterói sempre esteve à frente na formação cultural do país. E agora vamos consolidar esse legado com o Museu do Cinema Brasileiro. Será mais um passo para fortalecer nossa economia criativa, gerar oportunidades e revitalizar o Centro da cidade”, disse o prefeito Rodrigo Neves.

O local escolhido para sediar o novo museu não foi por acaso. O Reserva Cultural é um complexo que já abriga a sala de espetáculos em homenagem ao Nelson Pereira dos Santos, um dos mais importantes cineastas brasileiro e criador do curso de graduação em cinema da Universidade Federal Fluminense (UFF) .

Para o secretário de Economia Criativa, André Diniz, a proposta representa um marco estratégico para a cidade.

“Teremos um diálogo direto com a UFF, com o setor audiovisual, com escolas e com os novos criadores de conteúdo. É um projeto que valoriza o passado, mas olha firmemente para o futuro de uma economia criativa sustentável e transformadora”, afirmou Diniz.

A iniciativa foi discutida em reunião nesta segunda-feira (13), entre o prefeito Rodrigo Neves e especialistas na área de museologia e economia criativa, como a cineasta Daniela Thomas, responsável pela concepção do Museu do Futebol, e Deca Farrouco, que atuou no Museu da Língua Portuguesa e no Museu do Amanhã. Também participaram da reunião a vice-prefeita Isabel Swan, o secretário municipal de Economia Criativa, André Diniz, e o secretário Executivo, Felipe Peixoto. Agora, o projeto entrará na fase de estudos e desenvolvimento.