Criminosos buscaram fios de cobre da rede elétrica do Ciep 113 Professor Waldick Pereira - Reprodução / Redes Sociais

Publicado 16/10/2025 10:08

fotogaleria Rio - Criminosos invadiram e furtaram cabos da rede elétrica de dois Centros Integrados de Educação Pública (Cieps) de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. O crime, registrado pela Secretaria de Estado de Saúde (Seeduc), causou impacto nas aulas desta semana.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram o Ciep 113 Professor Waldick Pereira, em Comendador Soares, com o portão e as portas das caixas de energia arrombados. Os bandidos procuraram fios de cobre, que são vendidos em ferros-velhos. A invasão teria acontecido na madrugada de terça-feira (14).

Nas redes sociais, mães de alunos lamentaram o crime e o impacto que esses furtos causaram na unidade. "Está a meio período sem água, luz, comida e sem o ensino, o mais importante. Estamos sem previsão da escola com luz", escreveu uma internauta.

"Situação insuportável. Os alunos estão levando água para não passar sede. Salas escuras sem iluminação, sem ventilação adequada. A direção está fazendo o que pode, mas as autoridades precisam ajudar", disse outra.

Já o Ciep 166 Abílio Augusto Távora, no bairro Palhada, sofreu com os mesmos problemas nesta semana. Ambas as unidades tiveram as aulas impactadas.

De acordo com a Seeduc, a secretária Roberta Barreto esteve em Nova Iguaçu, nesta terça-feira (14), e confirmou que, após os procedimentos de contratação dos serviços, equipes realizarão o religamento da energia a partir desta quinta-feira (16), em ambas as unidades.

A pasta informou que os Cieps operam com energia parcial, temporariamente.



Ainda segundo a Secretaria, as autoridades foram alertadas sobre os casos por registros de ocorrência. Além disso, houve a inclusão das situações no Registro de Violência Escolar, ferramenta interna que mapeia tais fatos para evitar que voltem a ocorrer.

Ambos os casos estão sendo investigados pela 56ª DP (Comendador Soares). Segundo a Polícia Civil, os agentes realizam diligências para identificar os criminosos envolvidos nos furtos e nos vandalismos.

A corporação destacou que trabalha em conjunto com Polícia Militar, responsável pelo policiamento ostensivo, para coibir esses tipos de delitos na região.