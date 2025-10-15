Bombeiros voltaram a trabalhar em prédio que pegou fogo na Lapa nesta quarta-feira (15) - Érica Martin / Agência O Dia

Bombeiros voltaram a trabalhar em prédio que pegou fogo na Lapa nesta quarta-feira (15)

Publicado 15/10/2025 12:37

Ao DIA, o chaveiro Edgard Felipe, de 32 anos, responsável pela loja da família, situada no mesmo local há 20 anos, explicou que as chamas começaram na cozinha do bar ao lado. Ele contou que trabalhava quando viu a fumaça se alastrando.

"Saí para ver o que era e vi que era na loja ao lado. Fui tentar ajudar, mas começou a pegar uma proporção maior, atingindo a parte superior da loja e passando para a minha. Acabou queimando meus maquinários e minhas fechaduras. Prejuízo total, fora o ponto que será interditado porque tem risco de desabamento. Eu ficarei sem o ponto, que é a minha principal fonte de renda", comentou.

Com a interdição do estabelecimento, o comerciante ressaltou que precisa de outro local para trabalhar. "É devastador. Fico sem chão. Só deixar na mão de Deus, erguer a cabeça e tentar reconstruir do zero. Terei que dar um jeito e arrumar outro lugar o mais rápido possível para tentar me reestruturar. Tenho que ver materiais para comprar ou ver alguém que possa emprestar. Foi um prejuízo bem grande", contou.

Outra loja atingida pelo fogo foi a Drogaria Max. Angélica Mendes, irmã da proprietária, disse que a farmácia teve perda total no estoque.

"Comprometeu bastante a estrutura de cima todinha e algumas coisas da estrutura de baixo. Perdemos tudo. Desabou bastante coisa. A cozinha e o banheiro da farmácia, localizados na parte de trás, foram destruídos. Ainda estamos perdidos. Agora precisamos fazer um boletim de ocorrência para tentar dar entrada no seguro, até mesmo para saber se vamos poder pegar as mercadorias e verificar a perda", explicou.

Bombeiros voltaram a trabalhar no rescaldo do prédio, localizado na esquina das avenidas Gomes Freire e Mem de Sá, na madrugada desta quarta-feira (15). Segundo a corporação, militares do quartel Central atuaram com objetivo de remover escombros e entulhos que poderiam iniciar novos focos de incêndio. O DIA esteve na região na manhã desta quarta e encontrou fumaça saindo do teto.

Bombeiros controlam novos focos de incêndio em prédio que pegou fogo na Lapa



Crédito: Érica Martin / Agência O Dia pic.twitter.com/9ofwdkE6sZ — Jornal O Dia (@jornalodia) October 15, 2025

A Rua Gomes Freire está interditada para trabalho das equipes. O desvio de veículos está sendo feito pela Avenida Mem de Sá e Rua dos Inválidos.

Risco de desabamento

A Defesa Civil Municipal realizou a primeira vistoria no local, na noite desta terça-feira (14), após o incêndio. De acordo com o órgão, técnicos verificaram que o telhado e pisos do prédio, de três pavimentos, ficaram deteriorados por conta do calor do fogo.

Não foi possível realizar a avaliação técnica da parte interna do primeiro andar, devido ao risco potencial de queda de estruturas. Como medida de segurança, a Defesa Civil interditou os estabelecimentos comerciais Boteco Sonho Lindo, Drogaria Max, Chaveiro e Óticas Gomes Freire.



As equipes isolaram o local com fita, como forma de evitar a passagem de pedestres pelas proximidades do imóvel. Os agentes realizam uma nova vistoria nesta quarta-feira (15).

O caso será investigado pela 5ª DP (Mem de Sá). Segundo a Polícia Civil, os agentes aguardam a liberação do local para realizar a perícia.

*Colaboração de Érica Martin