Demolição precisou ser feita de maneira manual, sem auxílio de maquinário - Fábio Costa / Seop

Demolição precisou ser feita de maneira manual, sem auxílio de maquinárioFábio Costa / Seop

Publicado 15/10/2025 09:58

Rio - Um prédio irregular avaliado em R$ 2 milhões foi demolido na comunidade da Tijuquinha, no bairro do Itanhangá, Zona Sudoeste, na manhã desta quarta-feira (15), pela Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop). A construção, com características residenciais, possuía dez apartamentos nos dois primeiros andares que seriam comercializados de maneira clandestina.

fotogaleria

De acordo com a Seop, o proprietário já havia sido notificado pela prefeitura, mas continuou a obra e ainda iniciou escavações para uma futura expansão do imóvel, que estava em área de encosta com sérios riscos para quem fosse morar ali.“Trata-se de uma construção que pode oferecer risco de morte a médio prazo para as pessoas que comprarem esses apartamentos. Muita gente, inclusive, aplica a economia de uma vida inteira num imóvel como esse.”, destacou o secretário municipal de Ordem Pública, Marcus Belchior.O prédio de quatro pavimentos, localizado na Rua Rangel Guimarães, 575, estava sendo erguido ao lado de um condomínio de alto padrão, e encontrava-se em fase de estrutura nos dois últimos andares (terceiro e quarto) e em fase de alvenaria no térreo e no segundo andar.A operação contou com aproximadamente 30 operários da Seop e teve o apoio da Rioluz. Em função da complexidade do terreno, a demolição precisou ser feita de maneira manual, sem auxílio de maquinário.