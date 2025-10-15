Demolição precisou ser feita de maneira manual, sem auxílio de maquinárioFábio Costa / Seop
De acordo com a Seop, o proprietário já havia sido notificado pela prefeitura, mas continuou a obra e ainda iniciou escavações para uma futura expansão do imóvel, que estava em área de encosta com sérios riscos para quem fosse morar ali.
“Trata-se de uma construção que pode oferecer risco de morte a médio prazo para as pessoas que comprarem esses apartamentos. Muita gente, inclusive, aplica a economia de uma vida inteira num imóvel como esse.”, destacou o secretário municipal de Ordem Pública, Marcus Belchior.
O prédio de quatro pavimentos, localizado na Rua Rangel Guimarães, 575, estava sendo erguido ao lado de um condomínio de alto padrão, e encontrava-se em fase de estrutura nos dois últimos andares (terceiro e quarto) e em fase de alvenaria no térreo e no segundo andar.
A operação contou com aproximadamente 30 operários da Seop e teve o apoio da Rioluz. Em função da complexidade do terreno, a demolição precisou ser feita de maneira manual, sem auxílio de maquinário.
