Carlos é apontado como um dos maiores ladrões de passageiros de ônibus na Zona Norte do RioReprodução

Publicado 15/10/2025 10:13

Rio - Um homem apontado como um dos maiores ladrões de passageiros de ônibus foi preso, nesta terça-feira (14), em Campo Grande, Zona Oeste. Com Carlos Alberto Santos da Costa Filho, policiais apreenderam um celular roubado em um coletivo, em Inhaúma, Zona Norte, além de um relógio digital e outros dois telefones sem procedência.

Segundo a Polícia Civil, ele é apontado como o responsável por uma série de assaltos violentos com arma de fogo. Os alvos de Carlos Alberto eram, principalmente, jovens de cerca de 20 anos, de quem roubava celulares, relógios digitais e cartões bancários. Após o crime, ele fazia saques de dinheiro em caixas eletrônicos.

Após ser solto em setembro de 2024, o homem voltou à ativa e passou a liderar diversos roubos em diferentes locais. De acordo com as investigações, ele recrutava adolescentes para participar dos crimes.



O bandido ostentava dinheiro e produtos de roubo nas redes sociais. As investigações apontam que ele presenteava as filhas com celulares e relógios subtraídos das vítimas. Elas também exibiam os objetos em postagens nas redes sociais.



A prisão foi realizada por agentes da 15ª DP (Gávea) e da 23ª DP (Méier). Contra o homem, foi cumprido um mandado de prisão por roubo qualificado, além de ter sido autuado em flagrante por receptação e corrupção de menores. O homem possui mais de 12 anotações criminais e chegou a ficar quatro anos preso pelo mesmo delito.



A ação faz parte da "Operação Rastreio", maior iniciativa do estado para combater toda a cadeia criminosa que envolve a roubo e a receptação de celulares. As ações contínuas já resultaram em mais de 5,8 mil celulares recuperados. Até o momento, são mais de 410 criminosos presos.