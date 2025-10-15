Policiais foram levados para o Hospital Estadual Azevedo Lima, em Niterói - Estefan Radovicz / Arquivo O Dia

Rio - Um suspeito morreu e dois policiais militares ficaram feridos em um confronto, nesta terça-feira (14), na comunidade do Abacaxi, em Niterói, na Região Metropolitana.

Segundo a Polícia Militar, agentes do 12º BPM (Niterói) foram até comunidade, localizada no bairro Cubango, para verificar uma denúncia de tráfico de drogas. A corporação informou que criminosos atiraram contra os policiais, o que gerou um confronto.

Um homem, apontado pela PM como suspeito de pertencer ao tráfico, foi baleado e morreu no local. As equipes apreenderam uma pistola na ação e isolaram a área para perícia.

Dois agentes também foram atingidos. Jeferson Solano e Alex Lima Gonçalves deram entrada no Hospital Estadual Azevedo Lima (Heal), ainda em Niterói. De acordo com a Secretaria de Estado de Saúde (SES), o primeiro já recebeu alta e o segundo segue internado.

O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG).