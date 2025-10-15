Líder da quadrilha foi preso em flagrante com 47 fuzis, em 2023 - Divulgação/Polícia Federal

Publicado 15/10/2025 10:49

Rio - Uma quadrilha que fabrica armas para abastecer facções criminosas foi alvo da Operação Forja, nesta quarta-feira (15). A Polícia Federal e o Ministério Público Federal (MPF) cumpriram sete de um total de dez mandados de prisão preventiva no Rio e em São Paulo - houve buscas também em Minas Gerais. O grupo produzia cerca de 3,5 mil fuzis por ano e os investigados tiveram R$ 40 milhões em bens e valores bloqueados.

A ação reuniu 50 agentes da PF e equipes do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do MPF, com apoio da Polícia Militar paulista. A quadrilha é especializada na produção, montagem e comércio ilegal de armas de fogo, que abastecem as principais facções do Rio. Na operação, duas pessoas foram presas no Rio e cinco em São Paulo. Em um apartamento de luxo de um casal apontado como líder do grupo, em frente à Praia da Barra da Tijuca, Zona Sudoeste, houve apreensão de R$ 158 mil, em espécie.

A investigação se deu como desdobramento da Operação Wardogs, que prendeu o líder do grupo em flagrante com 47 fuzis , em 2023. Na ocasião, uma primeira fábrica, em Belo Horizonte, acabou desmantelada. O investigado foi condenado a 12 anos de prisão pelo Tribunal de Justiça do Rio (TJRJ) e, mesmo em prisão domiciliar, continuou comandando o esquema, transferindo a produção para uma nova e mais sofisticada planta industrial no interior de São Paulo. O local operava sob a fachada de uma empresa de peças aeronáuticas.

A fábrica em Santa Bárbara d'Oeste acabou desarticulada em agosto deste ano, onde foram apreendidos fuzis já montados e mais de 31 mil peças e componentes para a produção de outros. A Polícia Federal apurou que a quadrilha importava componentes dos Estados Unidos e da China, usando maquinário industrial de alta precisão (CNC) para produzir as peças no Brasil.

As armas fabricadas pelo grupo eram destinadas a facções criminosas do Rio, com entregas coordenadas para o Complexo do Alemão, na Zona Norte, e a favela da Rocinha, Zona Sul, controladas pelo Comando Vermelho (CV). Os alvos vão responder por organização criminosa majorada, tráfico internacional e comércio ilegal de arma de fogo.

A operação recebeu o nome de "Forja" em referência à fabricação clandestina de armamentos em escala industrial. A ação faz parte da Missão Redentor da PF, para desarticular organizações criminosas que atuam no Rio, em conformidade com as diretrizes estabelecidas pelo Supremo Tribunal Federal (STF), na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 635, a chamada "ADPF das Favelas".






