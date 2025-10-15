Ventos úmidos do oceano deixam o céu com nebulosidade variada - Reginaldo Pimenta/Agência O Dia

Publicado 15/10/2025 10:48

Rio - Embora as temperaturas tenham diminuído um pouco, a frente fria que estava prevista para passar pelo Rio de Janeiro não trouxe a chuva que se esperava. Na manhã desta quarta-feira (15), o sol chegou a aparecer em algumas regiões da cidade, mas as nuvens logo o encobriram.

De acordo com o sistema Alerta Rio, ao longo da tarde e noite desta quarta-feira, o tempo será influenciado por ventos úmidos do oceano, deixando o céu com nebulosidade variada e ventos fracos a moderados. Não são esperadas chuvas e a temperatura máxima será de 29°C, enquanto a mínima ficará na casa dos 18°C.

Nesta quinta-feira (16), a previsão segue a mesma. O céu continua nublado a parcialmente nublado, com ventos fracos a moderados. A temperatura ficará estável, com máxima de 29°C e mínima de 16°C.

Na sexta-feira (17), o sol começa a aparecer mais forte, mas o céu continua nublado a parcialmente nublado. Os ventos seguem de fracos a moderados, porém a temperatura sobe um pouco. A máxima é de 34°C e a mínima é de 19°C.

Embora o sol apareça mais na sexta-feira, o fim de semana do carioca será de tempo fechado. No sábado (18), estão esperadas pancadas de chuva a partir da tarde. Os ventos serão de moderados a fortes, mas a temperatura segue estável. A máxima será de 33°C e a mínima de 18°C.

No domingo (19), o dia será mais fresco. A temperatura entrará em declínio, com máxima de 24°C e mínima de 16°C. O céu ficará nublado a encoberto e são esperadas pancadas de chuva durante a madrugada. Os ventos serão moderados a fortes.