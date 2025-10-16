15ª edição do encontro acontece no Polo Educacional, na Barra Olímpica - Divulgação

Publicado 16/10/2025 11:10

Rio - As inscrições para a 15ª edição do Encontro Escola Sesc de Bibliotecas Escolares já estão abertas. O evento gratuito, que acontece no dia 23 de outubro, no Polo Educacional, na Barra Olímpica, Zona Sudoeste, terá como tema “Leitura em risco e as estratégias para reconquistar leitores no Brasil”, e reunirá profissionais da área para refletir sobre experiências que estimulem o hábito de ler, a partir da educação e de políticas culturais.

O assunto escolhido se baseia na pesquisa Retratos da Leitura no Brasil, realizada pelo Instituto Pró-Livro, que revelou a perda de mais de seis milhões de leitores no país nos últimos 4 anos. Os números acendem um alerta especialmente em relação aos jovens, uma vez que esse comportamento interfere na formação cultural, qualidade dos futuros profissionais e na construção crítica e cidadã.

A socióloga Zoara Failla, coordenadora do estudo, apresentará aos participantes os dados e as tendências mais recentes sobre os leitores. O evento conta ainda com a palestra da professora Michely Vogel (UFF), que discutirá o impacto das redes sociais no distanciamento da juventude em relação aos livros.

A programação do encontro também contempla depoimentos de estudantes sobre sua relação com a leitura, além de estudos de casos que trazem projetos, como o Pretinhas Leitoras, do Morro da Providência, no bairro da Gamboa, Zona Portuária, e tem como objetivo incentivar a literatura infantil antirracista entre crianças e adolescentes negros.



“O Encontro é uma oportunidade para discutir ações que fortaleçam as bibliotecas escolares como espaços de reconexão com o livro, com a escuta e o com o afeto. E nesses espaços, bibliotecários são protagonistas, capazes de mediar leituras significativas, criar vínculos e fomentar acesso à diversidade literária”, explicou o coordenador da Biblioteca do Polo Educacional Sesc, José Maria da Conceição.