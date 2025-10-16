Reunião entre representantes do MPRJ e da Polícia Militar realizada nesta quarta-feira (15) - Divulgação/ MPRJ

Publicado 16/10/2025 16:01

Rio - O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) e a Polícia Militar se reuniram, nesta quarta-feira (15), para debater os protocolos de salvamento e resgate de feridos durante operações policiais. O encontro foi realizado na sede do Grupo de Atuação Especial em Segurança Pública (Gaesp/MPRJ) e teve como objetivo apurar as medidas adotadas pela corporação para garantir atendimento médico imediato em ações de risco.

Na reunião, o tenente-coronel Humberto Jun Irie, comandante do Grupamento Especial de Salvamento e Ações de Resgate (Gesar), apresentou o funcionamento das equipes e os critérios de encaminhamento dos feridos às unidades de saúde. Ele também explicou o uso de ambulâncias blindadas em áreas de confronto e destacou que 58% dos atendimentos realizados pela unidade foram destinados a civis.

O Gaesp instaurou um procedimento para acompanhar o cumprimento da decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) que determina a presença de ambulâncias nas proximidades das operações policiais. As informações apresentadas pela PM serão utilizadas pelo grupo na elaboração de um relatório que faz parte do trabalho nacional coordenado pelo Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP).

Participaram da reunião os promotores de Justiça Rafael Namorato, Renata Cossatis e Mauro Monteiro Vieira, que vêm acompanhando a implementação das políticas públicas voltadas à segurança na cidade.