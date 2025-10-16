Material apreendido como Rafael Isaias da Silva PachecoReprodução
Polícia prende liderança do tráfico de drogas que atua desde os 12 anos na Baixada
Rafael Isaias da Silva Pacheco, de 42 anos, é apontado como frente da facção na comunidade Nova Campina, em Duque de Caxias
Rio - A Polícia Civil prendeu, nesta quinta-feira (16), Rafael Isaias da Silva Pacheco, de 42 anos, o "Di Menor", apontado como liderança do tráfico de drogas na comunidade Nova Campina, em Duque de Caxias, na Baixada. De acordo com as investigações, o bandido começou a praticar atividades análogas ao crime há três décadas, quando ainda tinha apenas 12 anos.
Após um trabalho de monitoramento, equipes da 60ª DP (Campos Elíseos) localizaram Di Menor e outros nove criminosos em uma rua na comunidade. Durante um primeiro confronto, uma parte do grupo conseguiu fugir enquanto os policiais perseguiam os outros bandidos. Houve, então, um segundo confronto e os traficantes entraram em uma área de mata.
Os agentes realizaram um cerco e conseguiram prender Di Menor. Com ele, os policiais apreenderam uma submetralhadora, granada, faca, pasta base de cocaína, diversas fardas camufladas, colete à prova de balas e um rádio. Rafael, que tem passagens por furto, roubo e posse e porte de arma de fogo, deve responder por associação para o tráfico de drogas.
Rio de Janeiro
PM retira 1,5 tonelada de barricadas em comunidades de Niterói
Equipes utilizaram maquinário para remover obstáculos feitos de entulho e barras de ferro
Rio de Janeiro
Homem é preso com 150 pés de maconha cultivados em estufa na Zona Sudoeste
Drogas estavam dentro de um imóvel na comunidade Pombo Sem Asa
Rio de Janeiro
PM é executado em comunidade de Jacarepaguá
Ainda não há informação sobre a motivação dos disparos
Rio de Janeiro
Homem é preso por estuprar o afilhado de apenas 5 anos
Caso aconteceu em 2018; agressor foi condenado a 11 anos de prisão
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.