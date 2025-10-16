Material apreendido como Rafael Isaias da Silva Pacheco - Reprodução

Material apreendido como Rafael Isaias da Silva PachecoReprodução

Publicado 16/10/2025 15:12

Rio - A Polícia Civil prendeu, nesta quinta-feira (16), Rafael Isaias da Silva Pacheco, de 42 anos, o "Di Menor", apontado como liderança do tráfico de drogas na comunidade Nova Campina, em Duque de Caxias, na Baixada. De acordo com as investigações, o bandido começou a praticar atividades análogas ao crime há três décadas, quando ainda tinha apenas 12 anos.

Após um trabalho de monitoramento, equipes da 60ª DP (Campos Elíseos) localizaram Di Menor e outros nove criminosos em uma rua na comunidade. Durante um primeiro confronto, uma parte do grupo conseguiu fugir enquanto os policiais perseguiam os outros bandidos. Houve, então, um segundo confronto e os traficantes entraram em uma área de mata.

Os agentes realizaram um cerco e conseguiram prender Di Menor. Com ele, os policiais apreenderam uma submetralhadora, granada, faca, pasta base de cocaína, diversas fardas camufladas, colete à prova de balas e um rádio. Rafael, que tem passagens por furto, roubo e posse e porte de arma de fogo, deve responder por associação para o tráfico de drogas.