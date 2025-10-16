Devotos lotam o Santuário Santa Edwiges no dia dedicado à santa - Érica Martin/Agência O Dia

Devotos lotam o Santuário Santa Edwiges no dia dedicado à santaÉrica Martin/Agência O Dia

Publicado 16/10/2025 14:33

Rio - Celebrado nesta quinta-feira (16), o Dia de Santa Edwiges levou diversas pessoas ao santuário dedicado à santa, em São Cristóvão, na Zona Norte. Fiéis aproveitaram para depositar seus pedidos e agradecer as bênçãos alcançadas pela padroeira dos pobres e endividados.

fotogaleria

Ao DIA, o participante do “Big Brother Brasil 6”, Agostinho Mendonça, disse que sempre vai à igreja para agradecer e colocar seus pedidos para a santa. “Estou desempregado, com algumas dívidas e todo ano eu venho pedir bênçãos à maravilhosa Santa Edwiges, não só para mim, mas para toda a família. Participei do ‘BBB6’ e na próxima edição estão dizendo que vão trazer participantes de edições antigas. Estou torcendo para estar nessa seleção e peço à Santa Edwiges que dê essa forcinha”, pediu.



Luciana Fontes juntou a família para ir à igreja agradecer pelas bênçãos e comemorar o aniversário da mãe. “Nós estamos em oito, todo mundo veio comemorar o aniversário da minha mãe. Além disso, nós viemos agradecer o milagre da vida e a proteção da Santa Edwiges, por estar sempre presente nas nossas vidas”, celebrou.



Para o publicitário Luiz Carlos, que faz parte da direção da escola de samba Estação Primeira de Mangueira, a data serve para pedir também pelo Carnaval. “Venho sempre agradecer. Também para pedir pela saúde dos nossos e que ela proteja a nossa escola, que nunca falte verba para que a gente possa colocar o Carnaval na rua”, afirmou.



Localizado na Rua Fonseca Teles, 109, o Santuário Santa Edwiges preparou uma programação recheada de fé e comunhão. Desde às 6h, a igreja conta com missas a cada hora, além de um almoço especial e bazar. Às 15h, a missa será celebrada pelo cardeal do Rio Dom Orani Tempesta.



“A igreja está cheia de fiéis, de devotos que vêm de vários lugares para aqui fazer a sua oração, a sua gratidão e agradecer a Deus pela intercessão de Santa Edwiges. Todo dia 16 do mês de outubro nós temos esse dia festivo, de manifestação da nossa fé, da nossa devoção”, festejou o padre Carlos Henrique, reitor e pároco do Santuário Santa Edwiges.



Padroeira dos pobres e endividados



Nascida em 1174, na Baviera, Edwiges se casou aos 12 anos com Henrique I, duque da Silésia e da Polônia, com quem teve seis filhos. Apesar de ser de uma família nobre e viver em meio à riqueza, sempre se dedicou a ajudar os mais necessitados.



Dona de um coração cheio de compaixão, Edwiges começou a usar seu dinheiro para pagar as dívidas de prisioneiros que iam para a cadeia por não terem condições de arcar com suas dívidas, além de ajudar as viúvas e mulheres que se prostituíam por falta de dinheiro.



Ela foi a responsável por construir conventos para abrigar viúvas e órfãos. Depois de perder dois filhos e o marido, se mudou para um desses conventos, onde viveu em jejum e oração até sua morte, em 15 de outubro de 1243. Em 1267, foi canonizada pelo Papa Clemente IV, se tornando a padroeira dos pobres e endividados.

*Colaborou: Érica Martin