Jovem havia furtado o deputado no Centro do Rio - Reprodução / Redes Sociais

Jovem havia furtado o deputado no Centro do RioReprodução / Redes Sociais

Publicado 16/10/2025 12:39

Rio - O deputado estadual e 1º vice-presidente da Assembleia Legislativa do Rio, Guilherme Delaroli (PL), apreendeu um adolescente que furtou seu celular após o parlamentar sair da Alerj, na noite desta quarta-feira (15), no Centro do Rio.



Segundo depoimento de Delaroli, divulgado nas redes sociais, o deputado estava dentro do carro, conversando no telefone, quando o suspeito furtou o aparelho e tentou fugir. Na sequência, ele correu e alcançou o infrator, realizando a apreensão e o encaminhando à delegacia.

De acordo com a Polícia Civil, o menor foi apreendido em flagrante por fato análogo ao crime de furto e o caso foi encaminhado para a 5° Delegacia Policial (Mem de Sá).