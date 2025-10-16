Jovem havia furtado o deputado no Centro do RioReprodução / Redes Sociais
Vice-presidente da Alerj é assaltado e apreende adolescente no Centro do Rio
Delaroli estava dentro do carro, conversando no telefone, quando o suspeito furtou o celular e tentou fugir
Rio - O deputado estadual e 1º vice-presidente da Assembleia Legislativa do Rio, Guilherme Delaroli (PL), apreendeu um adolescente que furtou seu celular após o parlamentar sair da Alerj, na noite desta quarta-feira (15), no Centro do Rio.
Segundo depoimento de Delaroli, divulgado nas redes sociais, o deputado estava dentro do carro, conversando no telefone, quando o suspeito furtou o aparelho e tentou fugir. Na sequência, ele correu e alcançou o infrator, realizando a apreensão e o encaminhando à delegacia.
De acordo com a Polícia Civil, o menor foi apreendido em flagrante por fato análogo ao crime de furto e o caso foi encaminhado para a 5° Delegacia Policial (Mem de Sá).
Rio de Janeiro
PM retira 1,5 tonelada de barricadas em comunidades de Niterói
Equipes utilizaram maquinário para remover obstáculos feitos de entulho e barras de ferro
Rio de Janeiro
Homem é preso com 150 pés de maconha cultivados em estufa na Zona Sudoeste
Drogas estavam dentro de um imóvel na comunidade Pombo Sem Asa
Rio de Janeiro
PM é executado em comunidade de Jacarepaguá
Ainda não há informação sobre a motivação dos disparos
Rio de Janeiro
Homem é preso por estuprar o afilhado de apenas 5 anos
Caso aconteceu em 2018; agressor foi condenado a 11 anos de prisão
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.