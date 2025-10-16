Assalto aconteceu em loja do Americas Shopping, no RecreioReprodução / Google Street View

Rio - Uma joalheria dentro do Américas Shopping, na Avenida das Américas, no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Sudoeste, foi roubada, na manhã desta quinta-feira (16).
Segundo a assessoria do shopping, os criminosos realizaram a ação de forma rápida e fugiram em seguida. Não houve registro de vítimas.
O empreendimento destacou que está prestando total colaboração às autoridades para o esclarecimento dos fatos. A unidade mantém o funcionamento normal.
Policiais do 31º BPM (Recreio dos Bandeirantes) estiveram no local e reforçaram o policiamento.
O caso é investigado pela 42ª DP (Recreio dos Bandeirantes). De acordo com a Polícia Civil, a perícia foi realizada na joalheria e outras diligências estão em andamento para identificar e capturar os criminosos envolvidos no roubo.
Durante a ação, agentes da Delegacia de Repressão as Ações Criminosas Organizadas e Inquéritos Especiais (Draco) atuavam na região quando passaram pelo shopping e identificaram uma movimentação suspeita. Os policiais prontamente foram até o local e auxiliaram as equipes da Polícia Militar que estavam no local.