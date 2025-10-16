Marcelo foi preso, nesta quarta-feira, acusado de matar a companheira - Reprodução

Publicado 16/10/2025 13:05

Rio - Um homem acusado de assassinar a própria mulher foi preso no bairro de Vila Carmelita, em Japeri, na Baixada Fluminense, nesta quarta-feira (15).

Segundo a Polícia Civil, as investigações apontaram que Marcelo Pinheiro de Carvalho matou a vítima dentro da residência do casal.

Após os trabalhos de investigação e monitoramento, os agentes localizaram o criminoso e cumpriram mandado de prisão preventiva contra ele.

O homem já possuía uma extensa ficha criminal com diversas passagens pela polícia. A prisão foi realizada por policiais civis da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF).

