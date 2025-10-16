No Rio, já foram registrados seis casos suspeitos de intoxicação por metanol contido em bebidas destiladas falsificadas - Divulgação / Procon-RJ

Publicado 16/10/2025 11:57

Rio - O Governo do Estado do Rio de Janeiro descartou, na noite desta quarta-feira (15), 20 litros de chope vencido e apreendeu sete garrafas de tequila com impurezas durante uma operação em bares e uma boate de Copacabana, na Zona Sul.

Além do chope e das tequilas, também foi descartado um litro de xarope de açúcar vencido, utilizado na preparação de drinques. As bebidas recolhidas serão encaminhadas para análise técnica junto ao fabricante.

Segundo o secretário de Estado de Defesa do Consumidor, Gutemberg Fonseca, a operação representa mais um passo na proteção da saúde pública.

"O consumo de bebidas falsificadas pode causar sérios danos ao organismo. A atuação integrada entre os órgãos de defesa do consumidor, forças de segurança e entidades do setor garante que produtos comercializados estejam dentro dos padrões de qualidade e segurança exigidos por lei", afirma.

No estado, já foram registrados seis casos suspeitos de intoxicação por metanol contido em bebidas destiladas falsificadas, o que tem aumentado as ações para supervisionar estabelecimentos que vendam esses produtos.

A ação faz parte da 2ª fase da Operação Salus, que foi realizada pela Secretaria de Estado de Defesa do Consumidor (Sedcon) e o Procon-RJ. Ela contou com o apoio da Polícia Militar e da Associação Brasileira de Bebidas (Abrabe).

Na última semana, o Governo do Estado firmou um protocolo de intenções com a Abrabe para a criação da "Agenda Antipirataria" de Bebidas do Rio de Janeiro.

Mais de 300 litros de bebidas adulteradas, contrabandeadas ou sem procedência foram apreendidos em operações em Rio das Ostras, Niterói, Zona Sul da capital e Lapa no último ano.

Metanol

No estado do Rio, seis pacientes estão sob investigação: dois em Cabo Frio, dois em São Pedro da Aldeia, um em Niterói e um em São João de Meriti.



A Secretaria de Estado de Saúde (SES) informou que não há casos confirmados no Rio. Sobre os suspeitos, os pacientes estão sendo monitorados pelo Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde (Cievs/SES-RJ), e as autoridades de Segurança Pública já foram notificadas para iniciar as investigações.

A Secretaria recomenda que as pessoas que apresentarem visão turva, desconforto gástrico e quadros de gastrite após ingestão de álcool devem procurar urgentemente uma unidade de atendimento. A intoxicação por metanol pode causar cegueira irreversível e morte.