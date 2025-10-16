Família do idoso acompanha as buscas na Pista Cláudio CoutinhoReginaldo Pimenta /Agência O Dia
A operação conta com militares especializados, drones com câmera térmica que identificam pontos de calor na mata, cães de faro especialistas na busca de pessoas perdidas, além de aeronaves e embarcações.
Um Posto de Comando Avançado (PCAv) também foi montado nas proximidades da Pista Cláudio Coutinho para coordenar as equipes em campo. Assistentes sociais da corporação prestam apoio à família.
De acordo com Mariane Petraglia, mulher de Antônio, o idoso saiu de casa, no Flamengo, por volta das 16h30 de domingo. Ele tem mal de Alzheimer e, por recomendações médicas, realiza caminhadas regulares, sempre sendo monitorado pela família através de um dispositivo de rastreamento que disponibiliza a localização em tempo real e ficava dentro da carteira dele.
Por volta das 17h30, o sinal do rastreador foi interrompido, tendo a trilha do Pão de Açúcar como última localização disponível. Ela chegou a tentar buscar pelo marido sozinha, mas não o encontrou e acionou o Corpo de Bombeiros às 20h07.
No momento em que saiu de casa, Antônio vestia um short preto, camisa cinza e tênis. Ele ainda portava um colar com informações pessoais, como nome, endereço e telefone para contato.
