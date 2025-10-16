Madu e MC Estudante mantiveram um relacionamento amorosoReprodução
Justiça decreta prisão de MC Estudante, acusado de agredir ex-namorada
Carlos Cardoso Faria teria descumprido medidas protetivas sobre Madu Paim
Rio - A Justiça do Rio decretou a prisão preventiva do rapper Carlos Cardoso Faria, o MC Estudante, de 29 anos, acusado de agredir a ex-namorada, a influenciadora digital Maria Eduarda de Rezende Paim, a Madu Paim.
O mandado de prisão foi expedido no último dia 10 e, desde então, ele é considerado foragido. O cantor teria descumprido medidas protetivas.
Nas redes sociais, Madu comemorou a decisão: "Eu não consigo conter as lágrimas e o alívio. Resposta importante para todas nós. Para as que denunciaram, para as que tiveram medo de denunciar e, principalmente, para as que poderiam ser as próximas vítimas", escreveu.
Em junho, a influenciadora usou as redes sociais para acusar o ex-namorado de agressões físicas, psicológicas e sexuais. Em um longo relato, ela se referiu a ele como um “predador sexual, predador de mulheres indefesas” e afirmou que se calou por muito tempo enquanto passava “por muitas ameaças, agressões, invasões a meu domicílio, perseguição, violência sexual, doméstica, patrimonial e psicológica”.
Madu descreveu diversas situações em que foi agredida de alguma forma: “Fui obrigada a bloquear meu chefe das redes sociais, o que gerou uma posterior demissão. Fui estrangulada por desejar 'boa viagem' ao advogado com quem tinha processos em comum e prestava serviços. Fui espancada com diversos socos na cabeça por fazer presença em um evento organizado pelo próprio amigo dele. Fui abandonada de madrugada no Itanhangá por entrevistar o MC Poze e obrigada a excluir o vídeo de todos os meios de armazenamento”.
A mulher ainda relatou mais casos: “Fui sequestrada, mantida em cárcere privado por três dias. Consegui fugir dele quando parou no engarrafamento, corri na direção contrária do trânsito e um motoqueiro me tirou do local. Tentou matar minha melhor amiga atropelada, ameaçou nosso Uber de morte e nos seguiu da Barra [da Tijuca] até o Centro ameaçando nos dar tiro, pois supostamente ele estaria armado no carro".
O que diz a defesa
Em nota enviada ao DIA, a advogada Juliana Nascimento, que defende Carlos, negou que ele descumpriu as medidas protetivas. Segundo a defesa, houve erro na decretação da prisão.
"Em esclarecimento quanto ao mandado de prisão, não foi expedido pela acusação de violência doméstica e sim, pela alegação da suposta vítima, de ter o acusado quebrado medida protetiva ao divulgar novos vídeos dela o agredindo, o que não é verdade, os vídeos estão no Instagram do Mc Estudante desde a data 24 de junho de 2025, tendo sido este intimado sobre a medida protetiva em 11 de julho de 2025, ocorreu um erro na decretação da prisão, e eu estou tomando a devida providência para que seja esclarecido", disse.
Ainda de acordo com Nascimento, o MC vem sofrendo perseguição por parte da ex-namorada.
Saliento que a suposta vítima com o único intuito de se vingar do acusado, já que este se encontra em um novo relacionamento, vive seus dias a perseguir não somente a ele mas também, seus familiares, amigos e até mesmo eu, advogada do caso, com stalker diários em redes sociais, juntei provas nos autos do processo, de todas essas perseguições, logo tudo será esclarecido", contou.
A advogada ressaltou que o cliente foi instruído a não pronunciar o nome da suposta vítima, destacando que qualquer acusação desse tipo não é verdadeira.
