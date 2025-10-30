Penélope, que ainda não teve o nome divulgado, teve o rosto desconfigurado. Em imagens que circulam nas redes sociais, é possível ver que ela estava com roupa camuflada, colete balístico e compartimentos para carregadores de fuzil.
Nas redes sociais, ela costumava postar fotos ostentando armas e roupas militares. Na descrição do perfil, Penélope ainda tinha um emoji de urso, em alusão ao chefe do tráfico da Penha.
Com a repercussão do caso, a irmã dela chegou a fazer uma publicação pedindo a não divulgação de imagens do corpo: "Irmã dela aqui, gente. Parem de postar foto da Penélope morta. Isso é muito triste para nós que somos familiares. Obrigada a todos que estão mandando mensagem de carinho e força para nós".
Operação mais letal da história
A megaoperação nos Complexos do Alemão e da Penha já registrou 121 mortos. A informação foi divulgada em coletiva na Cidade da Polícia, nesta quarta-feira (28). A ação já havia se tornado a mais letal do estado e, com os dados, virou a maior da história do Brasil. Segundo o balanço das forças de segurança, 58 pessoas morreram nesta terça-feira (28), dia da operação. Entre elas estavam 54 suspeitos e quatro policiais.
