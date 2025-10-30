Fim de semana não será de sol no Rio - Arquivo/Reginaldo Pimenta/Agência O Dia

Publicado 30/10/2025 09:12

Rio - O fim de semana do carioca deve ser chuvoso. Para esta quinta-feira (30), há previsão de chuva fraca a qualquer hora do dia. Embora a temperatura aumente um pouco e o sol apareça de vez em quando, o cenário se repete ao longo dos próximos dias.

Segundo o Sistema Alerta Rio, da Prefeitura, os ventos úmidos do oceano deixam o céu entre encoberto e nublado, nesta quinta-feira (30). Ao longo do dia, a temperatura entra em declínio, com máxima de 26°C e mínima de 17°C. São esperadas chuvas fracas a moderadas.



Na sexta-feira (31), o céu permanece nublado a encoberto. Chuva fraca a moderada pode cair a qualquer momento do dia de forma isolada. Os ventos podem ser fracos a moderados e a temperatura é estável, com máxima de 24°C e mínima de 15°C.



Embora o sol apareça timidamente no sábado (1º), o céu continua nublado a parcialmente nublado. Pancadas de chuva isoladas podem cair durante a tarde e noite. Os ventos devem ser moderados e a temperatura aumenta um pouco. A máxima será de 28°C e a mínima 16°C.



A previsão se repete no domingo (2), que deve ter temperatura máxima de 29°C e 18°C de mínima. Na segunda-feira (3), os ventos podem ser de fortes a moderados, mas o céu continua nublado a parcialmente nublado, com pancadas de chuva isoladas durante a tarde e noite. A temperatura máxima será de 28°C, enquanto a mínima, 16°C.