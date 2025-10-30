Começou a renovação das matrículas da rede estadual para 2026Sandra Barros / Seeduc
Segundo a Secretaria Estadual de Educação do Rio (Seeduc), essa primeira fase é apenas para quem deseja continuar na mesma escola, no mesmo curso e turno.
A partir das 8h do dia 7 de novembro, começará o período de matrículas para alunos que querem mudar de turno ou curso, sempre sujeito à disponibilidade de vaga. Esta fase irá até o dia 12 do mesmo mês.
Para novos estudantes ou para quem perdeu a renovação, as inscrições vão de 13 de novembro a 5 de dezembro.
O candidato poderá escolher de três a oito opções de escolas, cursos e turnos.
Quem tem prioridade
A distribuição das vagas segue critérios do Estatuto da Criança e do Adolescente. Têm preferência:
- Estudantes com deficiência
- Crianças e adolescentes até 18 anos
- Alunos que já estudam na rede pública
- Irmãos na mesma escola
- Moradores próximos à unidade
Em caso de empate, a vaga fica com o aluno mais novo.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.