Segundo a Secretaria Estadual de Educação do Rio (Seeduc), essa primeira fase é apenas para quem deseja continuar na mesma escola, no mesmo curso e turno.



A partir das 8h do dia 7 de novembro, começará o período de matrículas para alunos que querem mudar de turno ou curso, sempre sujeito à disponibilidade de vaga. Esta fase irá até o dia 12 do mesmo mês.

Todo o processo precisa ser feito online. No entanto, quem não tiver acesso à internet pode procurar uma unidade escolar para realizar o cadastro.



Para novos estudantes ou para quem perdeu a renovação, as inscrições vão de 13 de novembro a 5 de dezembro.

O resultado da primeira fase será divulgado no site do Matrícula Fácil a partir de 18 de dezembro, e a confirmação presencial da matrícula deve ser feita entre 19 e 26 de janeiro do ano que vem.



O candidato poderá escolher de três a oito opções de escolas, cursos e turnos.



Quem tem prioridade



A distribuição das vagas segue critérios do Estatuto da Criança e do Adolescente. Têm preferência:



- Estudantes com deficiência



- Crianças e adolescentes até 18 anos



- Alunos que já estudam na rede pública



- Irmãos na mesma escola



- Moradores próximos à unidade



Em caso de empate, a vaga fica com o aluno mais novo.







