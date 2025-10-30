Igreja da Penha é considerada um dos símbolos da cidadeReprodução / Instagram

Rio – A Igreja de Nossa Senhora da Penha, um dos maiores símbolos da Zona da Leopoldina e do Rio, divulgou, em suas redes sociais, uma "oração pela paz". O santuário, que recebe centenas de peregrinos semanalmente, fica bem perto da região onde aconteceu a megaoperação que deixou 121 mortos, na última terça-feira (28).
Nesta quinta-feira (30), a basílica reabriu as portas para visitação, após dois dias fechada. No último local, o local havia encerrado o calendário de eventos pelo aniversário de 390 anos da tradicional Festa da Penha. 
O cardeal-arcebispo do Rio, dom Orani Tempesta, também se manifestou sobre a megaoperação. Em vídeo, ele se solidarizou com os familiares dos mortos e afirmou que "a violência tem ferido o coração de nossa cidade".
Veja a oração
Senhor Jesus, Príncipe da Paz,
olhai com compaixão por esta cidade ferida,
onde tantos vivem com medo da violência e da guerra nas ruas.
Por intercessão de São Sebastião, nosso padroeiro e protetor, de São Jorge, que luta pelo bem e pela justiça, e de Nossa Senhora da Penha, Mãe que vela do alto por seus filhos, concedei-nos o dom da paz.
Protegei, Senhor, os inocentes, as famílias, os que trabalham e os que sofrem; iluminai também as autoridades e todos os que portam armas, para que prevaleça a vida, a justiça e o amor.
Rio de Janeiro, o Senhor está contigo!
Que a paz de Cristo reine em nossos corações e em nossa cidade.
Amém.