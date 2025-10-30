Rio – A Igreja de Nossa Senhora da Penha, um dos maiores símbolos da Zona da Leopoldina e do Rio, divulgou, em suas redes sociais, uma "oração pela paz". O santuário, que recebe centenas de peregrinos semanalmente, fica bem perto da região onde aconteceu a megaoperação que deixou 121 mortos, na última terça-feira (28).
Nesta quinta-feira (30), a basílica reabriu as portas para visitação, após dois dias fechada. No último local, o local havia encerrado o calendário de eventos pelo aniversário de 390 anos da tradicional Festa da Penha.
Senhor Jesus, Príncipe da Paz, olhai com compaixão por esta cidade ferida, onde tantos vivem com medo da violência e da guerra nas ruas.
Por intercessão de São Sebastião, nosso padroeiro e protetor, de São Jorge, que luta pelo bem e pela justiça, e de Nossa Senhora da Penha, Mãe que vela do alto por seus filhos, concedei-nos o dom da paz.
Protegei, Senhor, os inocentes, as famílias, os que trabalham e os que sofrem; iluminai também as autoridades e todos os que portam armas, para que prevaleça a vida, a justiça e o amor.
Rio de Janeiro, o Senhor está contigo! Que a paz de Cristo reine em nossos corações e em nossa cidade. Amém.
