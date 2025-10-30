Caso aconteceu na Estrada Adhemar BebianoReprodução / Redes Sociais
Homem é baleado durante abordagem policial no Engenho da Rainha
PM alega que Douglas Christian Almeida, de 30 anos, estava armado; família contesta a versão
Família de motorista baleado no Engenho da Rainha contesta versão da PM: 'Foi forjado. Quero justiça'
Carine Andrade, mulher de Douglas Almeida, afirma que o marido não estava armado para entrar em confronto com policiais militares
Polícia prende suspeito de matar homem em UPA de Volta Redonda
De acordo com delegado, o detido e a vítima faziam parte de facções criminosas rivais, o que motivou o crime
Campanha de multivacinação é prorrogada no Rio
Mais de 150 mil doses já foram aplicadas em pessoas de até 15 anos
Livro que compõe monumento a Carlos Drummond de Andrade é recolocado
Peça havia sido retirada para manutenção
Após operação com 121 mortos, Cláudio Castro ganha mais de meio milhão de seguidores em rede social
Ação policial foi a mais letal da história do Rio
