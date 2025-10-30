Caso aconteceu na Estrada Adhemar Bebiano - Reprodução / Redes Sociais

Publicado 30/10/2025 15:02 | Atualizado 31/10/2025 10:07

Rio - Um homem foi baleado por policiais militares durante uma abordagem, na noite da última terça-feira (28), quando chegava no condomínio em que mora, no Engenho da Rainha, na Zona Norte. A PM alega que Douglas Christian Almeida, de 30 anos, estava armado. A família contesta a versão.

O caso aconteceu na Estrada Adhemar Bebiano. Imagens que circulam nas redes sociais mostram o carro de Douglas parado na frente do condomínio com marca de disparos. Uma poça de sangue se formou ao lado do veículo.

Segundo a PM, uma equipe do Batalhão Tático de Motocicletas (BTM) apreendeu um revólver no interior do automóvel após conseguirem cercá-lo. Ele teria desobedecido a ordem de parada.

Contudo, familiares do motorista afirmam que os policiais colocaram a arma no veículo depois da conclusão da ocorrência e que o homem não resistiu à abordagem.

Douglas foi socorrido e encaminhado ao Hospital Federal de Bonsucesso, também na Zona Norte, onde está internado sob custódia. A direção da unidade informou que o paciente passou por cirurgia nesta quarta-feira (29) e está sedado, sendo acompanhado por uma equipe médica.

Os policiais registraram a ocorrência na 25ª DP (Engenho Novo). De acordo com a Polícia Civil, o homem foi autuado em flagrante pelos crimes de desobediência, tentativa de homicídio qualificado e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e o caso encaminhado à Justiça.