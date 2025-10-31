Reinaldo Rodrigues da Silva foi encaminhado à 93ª DP (Volta Redonda) - Divulgação / Polícia Civil

Publicado 31/10/2025 09:36

Rio – Reinaldo Rodrigues da Silva, suspeito de ter matado um homem de 25 anos na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Santo Agostinho , em Volta Redonda, Região Sul Fluminense, foi preso na manhã desta quinta-feira (30). Os agentes o encontraram em sua casa, no bairro Parque Maíra, na divisa da cidade com Pinheiral, por volta das 10h40. As autoridades também acharam três tabletes de maconha no local.

O crime aconteceu na noite da última quarta-feira (29). A vítima, que aguardava atendimento para a namorada, chegou a ser atendida no Hospital São João Batista (HSJB), mas não resistiu.

De acordo com o delegado adjunto de Volta Redonda, José Carlos Neto, a motivação do ataque teria sido "desavença devido ao tráfico de entorpecentes". "A vítima pertencia ao Comando Vermelho, e o investigado, à facção criminosa Terceiro Comando Puro", afirmou ao "Bom Dia Rio", da TV Globo.

Horas depois do caso, as equipes encontraram, com auxílio das câmeras de segurança da prefeitura de Volta Redonda, o carro utilizado pelo suspeito, também no Parque Maíra.

Após perícia técnica, os agentes localizaram uma carteira com documentos que permitiram a identificação de Reinaldo. Ele possui anotações criminais por porte ilegal de arma de fogo, homicídio e tráfico de drogas.

"Passamos a analisar as imagens das câmeras de segurança e identificamos o veículo que foi utilizado no crime. A partir dessa identificação, foi possível rastrear o percurso realizado por esse veículo e identificar o autor dos disparos. Com essa identificação, realizamos a representação pela prisão temporária dele no plantão judiciário e ainda conseguimos apreender farta quantidade de entorpecentes que estava na residência", destacou o delegado.

O homem assassinado tinha oito anotações criminais, sendo duas por tráfico de drogas, cinco por homicídios e uma por violência contra a mulher. Ele estava com um mandado de prisão em aberto por tráfico de drogas e era procurado pela Justiça.

As investigações seguem na 93ª DP (Volta Redonda).