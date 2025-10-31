Vacinas contra Influenza estão entre as opções disponíveis na campanha - Pedro Teixeira / Arquivo O Dia

Vacinas contra Influenza estão entre as opções disponíveis na campanha Pedro Teixeira / Arquivo O Dia

Publicado 31/10/2025 09:22

Rio - A campanha de multivacinação para crianças e adolescentes no Rio foi prorrogada pela Secretaria Municipal de Saúde até o dia 8 de novembro. A medida tem como objetivo dar mais tempo para pais e responsáveis colocarem em dia a caderneta de vacinação dos menores de 15 anos.

Desde o início da ação, em 6 de outubro, já foram aplicadas 152,4 mil doses. A previsão inicial era encerrar a campanha nesta quinta-feira (31), mas a baixa procura em algumas áreas levou à extensão do prazo.

Vacinas disponíveis

Estão sendo oferecidos imunizantes contra hepatite A e B, HPV, influenza, covid-19, BCG, varicela, tríplice viral, meningite (ACWY e C), pneumocócica 10, febre amarela, rotavírus, DTP, pentavalente, entre outros.

Adultos também podem aproveitar a campanha para se vacinar contra febre amarela.

Locais de vacinação

Nesta sexta-feira (31), por conta do ponto facultativo pelo Dia do Servidor Público, as clínicas da família e centros municipais de saúde estão fechados. A vacinação estará disponível apenas no Super Centro Carioca de Vacinação, nas três unidades:

Botafogo – Rua General Severiano, 91 (8h às 22h)

Zona Oeste – Park Shopping Campo Grande (horário do shopping)

Zona Norte – Shopping Nova América, Del Castilho (horário do shopping)