Vacinas contra Influenza estão entre as opções disponíveis na campanha Pedro Teixeira / Arquivo O Dia
Campanha de multivacinação é prorrogada no Rio
Mais de 150 mil doses já foram aplicadas em pessoas de até 15 anos
Moraes se reúne com prefeito do Rio na segunda-feira
Ministro do STF também agendou reunião com o governador
Caminhoneiro é preso com cerca de 170 kg de drogas na Rodovia Presidente Dutra
Carga saiu de São Paulo e seria distribuída em comunidades da capital fluminense
Defensoria Pública pede acesso a imagens de câmeras corporais de PMs na megaoperação
Objetivo é garantir a preservação de provas
Investigação contra alvos da megaoperação descobre ordens de tortura contra moradores e rivais
Denúncia do MPRJ cita 69 acusados de pertencer ao Comando Vermelho
Horas antes de morrer, passageira fez reflexão sobre a vida: 'É caríssimo perder o que não tem preço'
Bárbara Elisa Yabeta Borges, de 28 anos, foi baleada na cabeça quando passava pela Linha Amarela
Aprovação à megaoperação no Rio vira nas redes e maioria passa a apoiar ação
Segundo a agência de dados, até quarta (29), a maioria dos internautas reprovava a ação policial. A partir daí, porém, o sentimento nas redes se inverteu
